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28 мая 2025, 12:41 |
44
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 28 мая

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

28 мая 2025, 12:41 |
44
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 28 мая
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 28 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

22:00 Бетис – Челси

Ggbet 4.46 – 3.64 – 1.86

ТЕННИС

14:00 Элина Свитолина – Анна Бондар

Ggbet 1.10 – 6.80

14:00 Юлия Стародубцева – Анастасия Потапова

Ggbet 1.28 – 3.72

17:30 Даяна Ястремская – Диана Шнайдер

Ggbet 2.74 – 1.46

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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