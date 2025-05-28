Другие новости28 мая 2025, 12:41 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 28 мая
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
28 мая 2025, 12:41 |
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В среду, 28 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
22:00 Бетис – Челси
ТЕННИС
14:00 Элина Свитолина – Анна Бондар
14:00 Юлия Стародубцева – Анастасия Потапова
17:30 Даяна Ястремская – Диана Шнайдер
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