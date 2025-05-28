СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 28 мая

В среду, 28 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

22:00 Бетис – Челси

4.46 – 3.64 – 1.86

ТЕННИС

14:00 Элина Свитолина – Анна Бондар

1.10 – 6.80

14:00 Юлия Стародубцева – Анастасия Потапова

1.28 – 3.72

17:30 Даяна Ястремская – Диана Шнайдер

2.74 – 1.46