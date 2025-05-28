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  4. Эксперт: «Арда Туран – неуравновешенный психологически. Динамо повезло»
Украина. Премьер лига
28 мая 2025, 12:41 |
262
0

Эксперт: «Арда Туран – неуравновешенный психологически. Динамо повезло»

Вячеслав Заховайло прокомментировал назначение нового тренера донецкого «Шахтера»

28 мая 2025, 12:41 |
262
0
Эксперт: «Арда Туран – неуравновешенный психологически. Динамо повезло»
Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Туран

Известный украинский эксперт и футбольный агент Вячеслав Заховайло прокомментировал назначение турецкого специалиста Арды Турана на должность главного тренера донецкого «Шахтера»:

«Конкурента нужно знать! Что касается стиля игры. Команды Турана известны стремлениям к контролю мяча и высокому прессингу. Он сочетает принципы оборонительной дисциплины, усвоенные в Диего Симеоне в «Атлетико» Мадрид, с атакующими идеями, вдохновленными работой Луиса Энрике в «Барселоне». Туран отмечает важность как владения мячом, так и адаптации к сопернику, стремясь к балансу между атакой и обороной.

Таким образом, Арда Туран зарекомендовал себя как перспективный тренер, добившийся значительных успехов на раннем этапе карьеры и демонстрирующий амбиции на международной арене.

Начинающий амбициозный тренер, но, на мой взгляд, неуравновешен психологически. Португальский язык почти не знает. «Динамо» Киев повезло. Он совершенно не знает украинский футбол. Пока кот в мешке», – написал Заховайло в социальных сетях.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк Динамо Киев Арда Туран Вячеслав Заховайло отставка назначение тренера
Николай Титюк Источник: Facebook
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