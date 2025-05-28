Эксперт: «Арда Туран – неуравновешенный психологически. Динамо повезло»

Известный украинский эксперт и футбольный агент Вячеслав Заховайло прокомментировал назначение турецкого специалиста Арды Турана на должность главного тренера донецкого «Шахтера»:

«Конкурента нужно знать! Что касается стиля игры. Команды Турана известны стремлениям к контролю мяча и высокому прессингу. Он сочетает принципы оборонительной дисциплины, усвоенные в Диего Симеоне в «Атлетико» Мадрид, с атакующими идеями, вдохновленными работой Луиса Энрике в «Барселоне». Туран отмечает важность как владения мячом, так и адаптации к сопернику, стремясь к балансу между атакой и обороной.

Таким образом, Арда Туран зарекомендовал себя как перспективный тренер, добившийся значительных успехов на раннем этапе карьеры и демонстрирующий амбиции на международной арене.

Начинающий амбициозный тренер, но, на мой взгляд, неуравновешен психологически. Португальский язык почти не знает. «Динамо» Киев повезло. Он совершенно не знает украинский футбол. Пока кот в мешке», – написал Заховайло в социальных сетях.