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  4. Воин ВСУ: «Алиев, наслаждайся. Скоро тебя лишат этого права»
Украина. Премьер лига
28 мая 2025, 13:43 |
2578
8

Воин ВСУ: «Алиев, наслаждайся. Скоро тебя лишат этого права»

Олег Симороз раскритиковал Александра за прослушивание российской музыки в машине

28 мая 2025, 13:43 |
2578
8
Воин ВСУ: «Алиев, наслаждайся. Скоро тебя лишат этого права»
IGNIS. Александр Алиев

Ветеран Вооруженных сил Украины Олег Симороз отреагировал на российскую музыку в видео-обращении к нему бывшего футболиста национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Александра Алиева:

«Саша, а русская музыка на фоне в Гелике в спортивном костюме на Оболони, это я так понимаю очередной «боевой выход»? Кстати, наслаждайся напоследок видосами за рулем, потому что скоро тебя лишат права вождения за то, что ездишь бухим за рулем».

Напомним, недавно Александр Алиев действительно был задержан патрульной полицией Киева за нахождение за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Тогда экс-хавбек отказался проходить тест на состояние опьянения.

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Динамо Киев Александр Алиев Вооруженные силы Украины российско-украинская война Олег Симороз
Дмитрий Вус Источник: X (Twitter)
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Комментарии 8
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Андрій Заліщук
Мда...догрався алкаш, ніколи не поважав цього мудилу, хоча футболіст був більш-менш
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+3
Fuz1982z
ховайся алієв бо скоро тебе найдуть ох ти і накасячив
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+2
Lulinnha
Заколебали с этим русским языком... В головах порядок наведите, а не с языком вести борьбу ... 
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0
dd d
пятий день поспіль алєв спорт.уа спати не дає...  така ненависть до потерпілого у спорт.уа шо він прям кушать не може
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0
Владислав Рейский
Валерия с тик-так на этом фоне звучит особо  которая за войну или эсвэо как это они называют
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0
Barabashovo
У кого то ещё остались сомнения у какого клуба в Украине наибольшее количество ваты и сепаров?!
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-1
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Игорь Климов
Какой кошмар. музыку слушал на русском. расстрелять
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-2
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