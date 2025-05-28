Воин ВСУ: «Алиев, наслаждайся. Скоро тебя лишат этого права»
Олег Симороз раскритиковал Александра за прослушивание российской музыки в машине
Ветеран Вооруженных сил Украины Олег Симороз отреагировал на российскую музыку в видео-обращении к нему бывшего футболиста национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Александра Алиева:
«Саша, а русская музыка на фоне в Гелике в спортивном костюме на Оболони, это я так понимаю очередной «боевой выход»? Кстати, наслаждайся напоследок видосами за рулем, потому что скоро тебя лишат права вождения за то, что ездишь бухим за рулем».
Напомним, недавно Александр Алиев действительно был задержан патрульной полицией Киева за нахождение за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Тогда экс-хавбек отказался проходить тест на состояние опьянения.
Не маю звички вести дискусію з розумово неповноцінними алкоголіками, але Олександру Алієву в останнє відповім.— Симороз Олег Олександрович (@SymorozOfficial) May 28, 2025
Ще раз повторюю, Олександр Алієв як військовослужбовець не має жодного відношення до бойової 112-ї бригади Збройних Сил України. Діючим військовослужбовцям та… https://t.co/GwaoCRgqpp pic.twitter.com/5rJs2i59qA
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