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  4. Ветеран ВСУ – Алиеву: «Жалкий лжец. Не попадайся мне на глаза, клоун»
Украина. Премьер лига
28 мая 2025, 12:44 |
2805
3

Ветеран ВСУ – Алиеву: «Жалкий лжец. Не попадайся мне на глаза, клоун»

Олег Симороз отреагировал на обращение бывшего хавбека «Динамо»

28 мая 2025, 12:44 |
2805
3
Ветеран ВСУ – Алиеву: «Жалкий лжец. Не попадайся мне на глаза, клоун»
Александр Алиев

Ветеран Вооруженных сил Украины Олег Симороз отреагировал на ответ бывшего футболиста национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Александра Алиева относительно обвинений в фейковой службе:

«Не имею привычки вести дискуссию с умственно неполноценными алкоголиками, но Александру Алиеву в последний раз отвечу.

Еще раз повторяю, Александр Алиев как военнослужащий не имеет никакого отношения к боевой 112-й бригаде Вооруженных сил Украины. Действующим военнослужащим и ветеранам бригады противно смотреть, как этот алкаш с ДФТГ пытается примазаться к боевой части, при этом сладко ночевать дома в Киеве после выпитых рюмок. Этого не будет.

И когда я разоблачил его эту ложь и, собственно, обратил внимание, как этот алкоголик тусит по Киеву и цинично врет в интервью об «участии в боевых действиях», Саша решил вспомнить о моей инвалидности и потерянных в боевых действиях ногах. Это пример жалкого лжеца, потому что собственно сказать же нечего. Советую тебе, клоун, не попадаться мне на глаза.

Надеюсь, спортивные журналисты сделают выводы. Не надеюсь, но обращаю внимание Оболонского ТЦК. Ваш клиент более года избегает мобилизации, думаю вы в курсе, даже спрашивать вас не буду как же «так случилось», ответ очень очевиден...»

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Динамо Киев Александр Алиев Вооруженные силы Украины российско-украинская война Олег Симороз
Дмитрий Вус Источник: Facebook
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Комментарии 3
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0665826283
алієв він випадково не з чеченського ахмата ! ?  Підтримую Олега Симороза !
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+6
himars_2023
В цьому уся сутність цього " кєнта-гадьониша"....Піар і брехня...
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+5
_9Quantum19_
І до речі ненормативне слово "інвалід" ще давно вивели з ужитку хіба динамівців не вчили як звертатися: "особа з інвалідністю" ганьба таким київським зіркам А герою України честь і подяка🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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-4
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