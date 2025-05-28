Ветеран ВСУ – Алиеву: «Жалкий лжец. Не попадайся мне на глаза, клоун»

Ветеран Вооруженных сил Украины Олег Симороз отреагировал на ответ бывшего футболиста национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Александра Алиева относительно обвинений в фейковой службе:

«Не имею привычки вести дискуссию с умственно неполноценными алкоголиками, но Александру Алиеву в последний раз отвечу.

Еще раз повторяю, Александр Алиев как военнослужащий не имеет никакого отношения к боевой 112-й бригаде Вооруженных сил Украины. Действующим военнослужащим и ветеранам бригады противно смотреть, как этот алкаш с ДФТГ пытается примазаться к боевой части, при этом сладко ночевать дома в Киеве после выпитых рюмок. Этого не будет.

И когда я разоблачил его эту ложь и, собственно, обратил внимание, как этот алкоголик тусит по Киеву и цинично врет в интервью об «участии в боевых действиях», Саша решил вспомнить о моей инвалидности и потерянных в боевых действиях ногах. Это пример жалкого лжеца, потому что собственно сказать же нечего. Советую тебе, клоун, не попадаться мне на глаза.

Надеюсь, спортивные журналисты сделают выводы. Не надеюсь, но обращаю внимание Оболонского ТЦК. Ваш клиент более года избегает мобилизации, думаю вы в курсе, даже спрашивать вас не буду как же «так случилось», ответ очень очевиден...»