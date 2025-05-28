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  4. «Будет два трансфера». Маркевич прокомментировал сделку между клубами УПЛ
Украина. Премьер лига
28 мая 2025, 12:07 |
1006
1

«Будет два трансфера». Маркевич прокомментировал сделку между клубами УПЛ

Евгений Пастух и Марко Сапуга перейдут из «Руха» в «Карпаты»

28 мая 2025, 12:07 |
1006
1
«Будет два трансфера». Маркевич прокомментировал сделку между клубами УПЛ
ФК Карпаты Львов. Мирон Маркевич

Именитый украинский тренер Мирон Маркевич прокомментировал перспективы двух львовских клубов – «Руха» и «Карпат» – в ближайшем будущем:

«Не могу точно сказать, какие там были договоренности между президентами клубов. Ходят разговоры о том, что перед «Рухом» не будут ставиться какие-либо серьезные цели, в отличие от «Карпат».

Да, прошлой зимой были переходы игроков из «Руха» в «Карпаты», и сейчас, если не ошибаюсь, тоже состоится два трансфера (Евгений Пастух и Марко Сапуга). Знаю, что футбольная школа «Руха» будет больше работать на «Карпаты», более именитого клуба западного региона.

Однако мне бы очень хотелось, чтобы «Рух» продолжил свои выступления, потому что это был мой с отцом проект. В этой футбольной школе занимается много талантливых детей, юношей, которые со временем могут пополнить не один клуб отечественный клуб», – считает Маркевич.

В сезоне 2024/25 «Карпаты» набрали 46 баллов и заняли шестое место в турнирной таблице. «Рух» разместился на восьмой позиции, в активе клуба – 38 зачетных пункта после завершения чемпионата Украины.

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Карпаты Львов Рух Львов Мирон Маркевич Марко Сапуга Евгений Пастух (футболист) трансферы трансферы УПЛ
Николай Титюк Источник: Footballtransfer
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Комментарии 1
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Gargantua81
Сапуга так и не вернулся на поле. А Пастуха вроде бы не хочет Лупашко, у него там испанец играет.
Хотя Пастух очень интересный парень
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