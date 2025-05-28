Элина Свитолина – Анна Бондар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/32 финала Ролан Гаррос 2025
28 мая украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 14) продолжит выступления на Открытом чемпионате Франции 2025, который проводится на грунтовых кортах в Париже.
В 1/32 финала украинка сыграет против представительницы Венгрии Анны Бондар (WTA 82). Поединок состоится вторым запуском на Court SIMONNE-MATHIEU после игры Музетти – Галан. Ориентировочное время начала матча – 14:00 по Киеву.
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Это будет первая встреча соперниц.
Победительница противостояния в третьем раунде Ролан Гаррос поборется либо против Донны Векич, либо против Бернарды Перы.
Видеоплеер трансляции будет добавлен позже...
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