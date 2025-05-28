«Это беспокоит». Свитолина объяснила провал мужского тенниса в Украине
Элина заявила, что парни в юном возрасте выбирают другие виды спорта
Титулованная украинская теннисистка Элина Свитолина объяснила, почему украинские теннисисты не демонстрируют высоких достижений в туре ATP.
«Это очень такой вопрос, который беспокоит многих украинцев. Я не знаю, почему так получилось. Думаю, что у мужчин есть больше выбора. Есть футбол, бокс.
Теннис это очень затратный вид спорта, наверное, потому там и нет мужчин. Им нравятся более агрессивные и командные виды спорта. Мне так кажется», – рассказала Свитолина.
Ранее о провале мужского тенниса в Украине высказался украинский теннисист Сергей Стаховский.
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