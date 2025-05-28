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  4. «Это беспокоит». Свитолина объяснила провал мужского тенниса в Украине
Теннис в Украине
28 мая 2025, 12:08 |
355
0

«Это беспокоит». Свитолина объяснила провал мужского тенниса в Украине

Элина заявила, что парни в юном возрасте выбирают другие виды спорта

28 мая 2025, 12:08 |
355
0
«Это беспокоит». Свитолина объяснила провал мужского тенниса в Украине
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Титулованная украинская теннисистка Элина Свитолина объяснила, почему украинские теннисисты не демонстрируют высоких достижений в туре ATP.

«Это очень такой вопрос, который беспокоит многих украинцев. Я не знаю, почему так получилось. Думаю, что у мужчин есть больше выбора. Есть футбол, бокс.

Теннис это очень затратный вид спорта, наверное, потому там и нет мужчин. Им нравятся более агрессивные и командные виды спорта. Мне так кажется», – рассказала Свитолина.

Ранее о провале мужского тенниса в Украине высказался украинский теннисист Сергей Стаховский.

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Олег Вахоцкий Источник: YouTube
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