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  4. Флик отказался от подписания топ-игрока. Он – лучший на своей позиции
Испания
28 мая 2025, 13:02 |
1170
1

Флик отказался от подписания топ-игрока. Он – лучший на своей позиции

Эмилиано Мартинес не перейдет в «Барселону»

28 мая 2025, 13:02 |
1170
1
Флик отказался от подписания топ-игрока. Он – лучший на своей позиции
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханси Флик

Каталонская «Барселона» интересуется аргентинским вратарем бирмингемской «Астон Виллы» Эмилиано Мартинесом, сообщает издание El Nacional.

Однако, по информации источника, трансфер 32-летнего футболиста не состоится, потому что его заблокировал главный тренер команды Ханси Флик. Немец считает, что в его распоряжении уже есть 2 топ-голкипера, Марк-Андре тер Штеген и Войцех Щенсны, и третий игрок на эту позицию клубу не нужен.

Эмилиано Мартинес в сезоне 2024/25 провел 53 поединка на клубном уровне, пропустив 61 гол и 16 раз сыграв «на ноль». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.

В декабре 2024 года Эмилиано Мартинес был признан лучшим вратарем мира по версии FIFA.

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Эмилиано Мартинес Ханс-Дитер Флик Марк-Андре тер Штеген Войцех Щенсны Барселона трансферы трансферы Ла Лиги трансферы АПЛ Астон Вилла
Дмитрий Вус Источник: El Nacional
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