Флик отказался от подписания топ-игрока. Он – лучший на своей позиции

Каталонская «Барселона» интересуется аргентинским вратарем бирмингемской «Астон Виллы» Эмилиано Мартинесом, сообщает издание El Nacional.

Однако, по информации источника, трансфер 32-летнего футболиста не состоится, потому что его заблокировал главный тренер команды Ханси Флик. Немец считает, что в его распоряжении уже есть 2 топ-голкипера, Марк-Андре тер Штеген и Войцех Щенсны, и третий игрок на эту позицию клубу не нужен.

Эмилиано Мартинес в сезоне 2024/25 провел 53 поединка на клубном уровне, пропустив 61 гол и 16 раз сыграв «на ноль». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.

В декабре 2024 года Эмилиано Мартинес был признан лучшим вратарем мира по версии FIFA.