Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Жена Лунина взорвала сеть горячим фото в бикини
Испания
28 мая 2025, 13:21 | Обновлено 28 мая 2025, 13:22
1776
4

ФОТО. Жена Лунина взорвала сеть горячим фото в бикини

Анастасия впечатлила своих подписчиков роскошной фигурой

28 мая 2025, 13:21 | Обновлено 28 мая 2025, 13:22
1776
4
ФОТО. Жена Лунина взорвала сеть горячим фото в бикини
Instagram. Анастасия Лунина

Анастасия Лунина, жена вратаря мадридского Реала и национальной сборной Украины Андрея Лунина, поделилась фотографиями с отдыха на Балеарских островах, являющихся частью Испании.

Украинка произвела настоящий фурор в сети, опубликовав фотографии в купальнике. За сутки фото собрало почти 10 тысяч лайков, а также более 100 комментариев, среди которых: «Лунин - счастливчик», «Из всех жен игроков Реала, ты – самая красивая» и т.п.

Андрей Лунин в сезоне 2024/25 провел 14 поединков на клубном уровне, пропустив 19 голов и 6 раз сыграв «на ноль». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.

ФОТО. Жена Лунина взорвала сеть горячим фото в бикини

По теме:
Не все так просто. Игрокам Реала не понравились первые действия Хаби Алонсо
Сумма удивит. Реал вернет своего бывшего футболиста, чтобы заменить Модрича
ФОТО. Вот где отдыхает Эрлинг Холанд. Отпуск королей
Анастасия Лунина (Томазова) Андрей Лунин Реал Мадрид фото lifestyle
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

13-я ракетка мира потерпела поражение в первом раунде Ролан Гаррос
Теннис | 28 мая 2025, 00:33 0
13-я ракетка мира потерпела поражение в первом раунде Ролан Гаррос
13-я ракетка мира потерпела поражение в первом раунде Ролан Гаррос

Каролина Мухова проиграла американке Алише Паркс

Как Норрис переиграл Феррари, а Ферстаппен упустил шанс опередить Макларен
Авто/мото | 28 мая 2025, 10:00 7
Как Норрис переиграл Феррари, а Ферстаппен упустил шанс опередить Макларен
Как Норрис переиграл Феррари, а Ферстаппен упустил шанс опередить Макларен

Анализ Гран-при Монако. Разберем, кто мог удивить и кому это удалось, а кому нет

Воин ВСУ: «Алиев, наслаждайся. Скоро тебя лишат этого права»
Футбол | 28.05.2025, 13:43
Воин ВСУ: «Алиев, наслаждайся. Скоро тебя лишат этого права»
Воин ВСУ: «Алиев, наслаждайся. Скоро тебя лишат этого права»
Провели 13 лет. Двухразовая олимпийская чемпионка сообщила о разводе
Биатлон | 27.05.2025, 20:44
Провели 13 лет. Двухразовая олимпийская чемпионка сообщила о разводе
Провели 13 лет. Двухразовая олимпийская чемпионка сообщила о разводе
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил о назначении нового тренера
Футбол | 27.05.2025, 21:33
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил о назначении нового тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил о назначении нового тренера
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
bibka stara
ммм
хуита
Ответить
0
osokor
Ну і що з того? Лунін як не грав, так і не грає...
Ответить
0
Spaceman
Цікаво,де і ким вона працює?
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Мирон МАРКЕВИЧ: «Он один из лучших футболистов, которых я тренировал»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Он один из лучших футболистов, которых я тренировал»
26.05.2025, 10:58
Футбол
Легенда бокса: «Реванш Усика и Дюбуа? Он его вынесет, выбьет с ринга»
Легенда бокса: «Реванш Усика и Дюбуа? Он его вынесет, выбьет с ринга»
26.05.2025, 08:20 3
Бокс
Ветеран ВСУ: «Должен опровергнуть наглую ложь Алиева»
Ветеран ВСУ: «Должен опровергнуть наглую ложь Алиева»
26.05.2025, 09:46 19
Футбол
Туран требует у Шахтера недешевый трансфер. Футболист играл в топ-лиге
Туран требует у Шахтера недешевый трансфер. Футболист играл в топ-лиге
26.05.2025, 20:45 28
Футбол
Четвертая ракетка мира потерпел поражение на старте Ролан Гаррос
Четвертая ракетка мира потерпел поражение на старте Ролан Гаррос
26.05.2025, 17:40 3
Теннис
Хаби Алонсо и Флорентино Перес приняли неожиданное решение по вратарю
Хаби Алонсо и Флорентино Перес приняли неожиданное решение по вратарю
26.05.2025, 20:18 3
Футбол
Зеленский назначил известного спортсмена главой райгосадминистрации
Зеленский назначил известного спортсмена главой райгосадминистрации
26.05.2025, 21:34 8
Другие виды
Ломаченко вернулся в Украину для важной миссии
Ломаченко вернулся в Украину для важной миссии
27.05.2025, 00:05 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем