ФОТО. Жена Лунина взорвала сеть горячим фото в бикини
Анастасия впечатлила своих подписчиков роскошной фигурой
Анастасия Лунина, жена вратаря мадридского Реала и национальной сборной Украины Андрея Лунина, поделилась фотографиями с отдыха на Балеарских островах, являющихся частью Испании.
Украинка произвела настоящий фурор в сети, опубликовав фотографии в купальнике. За сутки фото собрало почти 10 тысяч лайков, а также более 100 комментариев, среди которых: «Лунин - счастливчик», «Из всех жен игроков Реала, ты – самая красивая» и т.п.
Андрей Лунин в сезоне 2024/25 провел 14 поединков на клубном уровне, пропустив 19 голов и 6 раз сыграв «на ноль». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.
ФОТО. Жена Лунина взорвала сеть горячим фото в бикини
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