Л. Киченок / Кенин – Джойнт / Калашникова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию парного матча 1/32 финала Ролан Гаррос 2025
28 мая украинская теннисистка Людмила Киченок начнет выступления в парном разряде Открытого чемпионата Франции 2025.
В первом раунде украинка вместе со своей напарницей Софией Кенин (США) сыграет против тандема Майя Джойнт (Австралия) / Оксана Калашникова (Грузия). Поединок состоится вторым запуском на корте №5 после игры Букша / Морателли – Александрова / Стернс. Ориентировочное время начала матча – 13:30 по Киеву.
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Это будет первая встреча тандемов.
Победительницы противостояния во втором круге Ролан Гаррос поборются либо против Куинн Глисон и Кэти Волынец, либо против Ребекки Шрамковой и Виктории Томовой.
Видеоплеер трансляции будет добавлен позже...
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