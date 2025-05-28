Л. Киченок / Кенин – Джойнт / Калашникова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

28 мая украинская теннисистка Людмила Киченок начнет выступления в парном разряде Открытого чемпионата Франции 2025.

В первом раунде украинка вместе со своей напарницей Софией Кенин (США) сыграет против тандема Майя Джойнт (Австралия) / Оксана Калашникова (Грузия). Поединок состоится вторым запуском на корте №5 после игры Букша / Морателли – Александрова / Стернс. Ориентировочное время начала матча – 13:30 по Киеву.

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Это будет первая встреча тандемов.

Победительницы противостояния во втором круге Ролан Гаррос поборются либо против Куинн Глисон и Кэти Волынец, либо против Ребекки Шрамковой и Виктории Томовой.

Видеоплеер трансляции будет добавлен позже...

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