Бывший футболист Динамо рассказал о возможном возвращении в киевский клуб

Бывший футболист киевского «Динамо» Томаш Кендзера, который на данный момент выступает за греческий ПАОК, прокомментировал возможное возвращение в чемпионат Украины:

«Когда вернусь в «Динамо»? (улыбается – прим). Пока не знаю, ведь у меня есть действующий контракт. Когда его срок завершится, тогда и посмотрим», – ответил польский защитник.

30-летний футболист прибыл в «Динамо» в 2017 году из клуба «Лех Познань» за 1,5 млн евро. Дважды играл в арендах – за «Лех» в чемпионате Польши и греческий ПАОК. Летом 2024 года окончательно покинул чемпионат Украины – украинская команда получила от ПАОК 400 тысяч евро за трансфер.

В текущем сезоне провел 42 матча на клубном уровне за греческий клуб, в которых отдал две результативные передачи. Контракт Кендзеры истекает в июне 2026 года. Ориентировочная стоимость защитника составляет 2,5 млн евро.