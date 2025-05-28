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Украина. Премьер лига
28 мая 2025, 11:54 |
1405
0

Бывший футболист Динамо рассказал о возможном возвращении в киевский клуб

Томаш Кендзера не отбрасывает вариант с продолжением карьеры в Украине

28 мая 2025, 11:54 |
1405
0
Бывший футболист Динамо рассказал о возможном возвращении в киевский клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Томаш Кендзера

Бывший футболист киевского «Динамо» Томаш Кендзера, который на данный момент выступает за греческий ПАОК, прокомментировал возможное возвращение в чемпионат Украины:

«Когда вернусь в «Динамо»? (улыбается – прим). Пока не знаю, ведь у меня есть действующий контракт. Когда его срок завершится, тогда и посмотрим», – ответил польский защитник.

30-летний футболист прибыл в «Динамо» в 2017 году из клуба «Лех Познань» за 1,5 млн евро. Дважды играл в арендах – за «Лех» в чемпионате Польши и греческий ПАОК. Летом 2024 года окончательно покинул чемпионат Украины – украинская команда получила от ПАОК 400 тысяч евро за трансфер.

В текущем сезоне провел 42 матча на клубном уровне за греческий клуб, в которых отдал две результативные передачи. Контракт Кендзеры истекает в июне 2026 года. Ориентировочная стоимость защитника составляет 2,5 млн евро.

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чемпионат Греции по футболу ПАОК Динамо Киев Томаш Кендзера трансферы трансферы УПЛ
Николай Титюк Источник: Telegram
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