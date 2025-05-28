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  4. Экс-игрок Шахтера – о назначении Турана: «Что о нем сказать?»
Украина. Премьер лига
28 мая 2025, 11:44 |
2229
0

Экс-игрок Шахтера – о назначении Турана: «Что о нем сказать?»

Федецкий заявил, что ему будет интересно наблюдать за работой турецкого специалиста

28 мая 2025, 11:44 |
2229
0
Экс-игрок Шахтера – о назначении Турана: «Что о нем сказать?»
Instagram. Артем Федецкий

Бывший игрок донецкого «Шахтера» Артем Федецкий оценил перспективы турецкого специалиста Арды Турана, возглавившего первую команду «горняков».

– Какие в общем-то у вас ожидания от назначения Арды Турана на должность главного тренера «Шахтера»?

– В первую очередь интересно будет проследить за его работой. Да, Арда работал в Турции, и он только начинает свой тренерский путь.

Думаю, «Шахтер» будет уже играть в более агрессивный футбол, потому что, как ни крутите, не может быть «Шахтер» на третьем месте. Чуть-чуть не очень понятно, что там делалось внутри команды, хотя ребята говорили, что коллектив хороший, и Марино Пушич – неплохой тренер. При тренере лучше всего говорят результаты, поэтому ожидаемые изменения на тренерском мостике произошли.

Туран – что о нем сказать? Хорош был футболист, играл за хорошие команды: и «Галатасарай», и «Атлетико», и «Барселону». Любопытно будет проследить. Наверное, будут какие-нибудь трансферы. В какую игру будет играть «Шахтер», не могу сказать, потому что не следил за «Эюпспором», где играл Тарас Степаненко, тренированный Тураном. Я уверен, что они на контратаках не будут играть, а будут играть первым номером, – сказал Федецкий.

Последним местом работы Турана был турецкий «Эюпспор», с которым он финишировал на 6-м месте в чемпионате Турции с 53 очками в 36 матчах.

В этом сезоне УПЛ «Шахтер» занял 3-е место в турнирной таблице, набрав 62 очка в 30 матчах. Также команда выиграла Кубок Украины

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Артем Федецкий Арда Туран назначение тренера Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Трибуна
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