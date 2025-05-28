Калинина / Сюй Ифань – Бабош / Стефани. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

28 мая украинская теннисистка Ангелина Калинина начнет выступления в парном разряде Открытого чемпионата Франции 2025.

В первом раунде украинка и ее напарница Сюй Ифань (Китай) сыграют против 14-го сеяного тандема Тимеа Бабош (Венгрия) / Луиза Стефани (Бразилия). Поединок состоится первым запуском на корте №9. Ориентировочное время начала матча – 12:00 по Киеву.

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Ангелина и Сюй Ифань впервые с февраля 2024 года заявились в одном дуэте.

Победительницы противостояния во втором круге Ролан Гаррос поборются против Юлии Стародубцевой и Анастасии Децюк.

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