Калинина / Сюй Ифань – Бабош / Стефани. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию парного матча 1/32 финала Ролан Гаррос 2025
28 мая украинская теннисистка Ангелина Калинина начнет выступления в парном разряде Открытого чемпионата Франции 2025.
В первом раунде украинка и ее напарница Сюй Ифань (Китай) сыграют против 14-го сеяного тандема Тимеа Бабош (Венгрия) / Луиза Стефани (Бразилия). Поединок состоится первым запуском на корте №9. Ориентировочное время начала матча – 12:00 по Киеву.
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Ангелина и Сюй Ифань впервые с февраля 2024 года заявились в одном дуэте.
Победительницы противостояния во втором круге Ролан Гаррос поборются против Юлии Стародубцевой и Анастасии Децюк.
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