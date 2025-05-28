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  4. Калинина / Сюй Ифань – Бабош / Стефани. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ролан Гаррос
28 мая 2025, 12:10 |
713
2

Калинина / Сюй Ифань – Бабош / Стефани. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию парного матча 1/32 финала Ролан Гаррос 2025

28 мая 2025, 12:10 |
713
2
Калинина / Сюй Ифань – Бабош / Стефани. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

28 мая украинская теннисистка Ангелина Калинина начнет выступления в парном разряде Открытого чемпионата Франции 2025.

В первом раунде украинка и ее напарница Сюй Ифань (Китай) сыграют против 14-го сеяного тандема Тимеа Бабош (Венгрия) / Луиза Стефани (Бразилия). Поединок состоится первым запуском на корте №9. Ориентировочное время начала матча – 12:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Ангелина и Сюй Ифань впервые с февраля 2024 года заявились в одном дуэте.

Победительницы противостояния во втором круге Ролан Гаррос поборются против Юлии Стародубцевой и Анастасии Децюк.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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himars_2023
Програли без шансів і спротиву...((((
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himars_2023
Китаянка тільки заважає для Калініної.....Зовсім не грає у парі...
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0
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