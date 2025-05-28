Даяна Ястремская – Диана Шнайдер. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос 2025
Поединок 1/32 финала состоится 28 мая и начнется ориентировочно в 17:30 по Киеву
28 мая, в рамках второго круга Ролан Гаррос, свою встречу проведут Даяна Ястремская (WTA 48) и Диана Шнайдер (WTA 12).
Матч начнется в 17:30 по киевскому времени.
Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!
Даяна Ястремская
Украинская спортсменка играет в этом сезоне привычно нестабильно, ее самым значимым достижением был финал турнира в Линце, где она была очень близка к титулу. На грунте Ястремская успела провести 7 матчей, в которых одержала 4 победы. Теннисистка не ищет легких путей, а играла на сильнейших грунтовых турнирах: Штутгарт, Мадрид, Рим.
На Ролан Гаррос украинка начала против австралийской спортсменки Дестани Аява, которая получила wild card, борьба была только в первой партии, в итоге Даяна одержала победу – 7:5, 6:1. Лучшим выступлением украинки на французском мейджоре был третий круг, этого результата она добилась в прошлом году.
Диана Шнайдер
«Нейтралка» в прошлом году выиграла пять турниров, что позволило сделать скачок в рейтинге. В этом сезоне Шнайдер даже не была близка к победе на каком-то турнире, ее игра явно не соответствует высокой позиции в рейтинге.
Один из лучших своих турниров теннисистка провела в Риме, она дошла до четвертьфинала, а там уступила будущей победительнице Жасмин Паолини, несмотря на то, что вела 7:6, 4:0, а потом проиграла 12 геймов из 14.
Не впечатлила Шнайдер в первом круге Ролан Гаррос, против украинки из третьей сотни Анастасии Соболевой. В первом сете упомянутой встречи «нейтралка» вела 5:0, а в итоге выиграла только на тай-брейке – 7:6, вторую партию удалось взять 6:2. Сильные провалы во время матчей точно не являются признаком высокого класса.
Личные встречи
Теннисистки играли между собой всего раз, это было в прошлом году, на немецком травяном турнире, тогда Ястремская уступила 2:6, 2:6.
Прогноз
Это будет вторая битва украинок и «нейтралок» за день, здесь Ястремская котируется андердогом, но я не думаю, что Шнайдер сейчас лучше. Учитывая свой агрессивный стиль, украинка может уверенно может обыграть соперницу, на которую будет сумасшедший настрой.
«Нейтралка» в первом круге не впечатлила, в предстоящем матче ей будет сложно. Попробую поймать сенсацию, поставлю на победу Даяны. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 3,00.
17:30
РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ООО «СЛОТС Ю.ЭЙ.» Лицензия на ведение деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности в сети Интернет от 05.12.2024 (Решение Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей №559 от 21.11.2024). Срок действия лицензии 5 лет.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Артему задолжал его бывший клуб Днепр
Французский теннисист переиграл Уго Делльена