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Ролан Гаррос
28 мая 2025, 10:12 |
626
0

Даяна Ястремская – Диана Шнайдер. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос 2025

Поединок 1/32 финала состоится 28 мая и начнется ориентировочно в 17:30 по Киеву

28 мая 2025, 10:12 |
626
0
Даяна Ястремская – Диана Шнайдер. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос 2025
Коллаж Sport.ua

28 мая, в рамках второго круга Ролан Гаррос, свою встречу проведут Даяна Ястремская (WTA 48) и Диана Шнайдер (WTA 12).

Матч начнется в 17:30 по киевскому времени.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Даяна Ястремская

Украинская спортсменка играет в этом сезоне привычно нестабильно, ее самым значимым достижением был финал турнира в Линце, где она была очень близка к титулу. На грунте Ястремская успела провести 7 матчей, в которых одержала 4 победы. Теннисистка не ищет легких путей, а играла на сильнейших грунтовых турнирах: Штутгарт, Мадрид, Рим.

На Ролан Гаррос украинка начала против австралийской спортсменки Дестани Аява, которая получила wild card, борьба была только в первой партии, в итоге Даяна одержала победу – 7:5, 6:1. Лучшим выступлением украинки на французском мейджоре был третий круг, этого результата она добилась в прошлом году.

Диана Шнайдер

«Нейтралка» в прошлом году выиграла пять турниров, что позволило сделать скачок в рейтинге. В этом сезоне Шнайдер даже не была близка к победе на каком-то турнире, ее игра явно не соответствует высокой позиции в рейтинге.

Один из лучших своих турниров теннисистка провела в Риме, она дошла до четвертьфинала, а там уступила будущей победительнице Жасмин Паолини, несмотря на то, что вела 7:6, 4:0, а потом проиграла 12 геймов из 14.

Не впечатлила Шнайдер в первом круге Ролан Гаррос, против украинки из третьей сотни Анастасии Соболевой. В первом сете упомянутой встречи «нейтралка» вела 5:0, а в итоге выиграла только на тай-брейке – 7:6, вторую партию удалось взять 6:2. Сильные провалы во время матчей точно не являются признаком высокого класса.

Личные встречи

Теннисистки играли между собой всего раз, это было в прошлом году, на немецком травяном турнире, тогда Ястремская уступила 2:6, 2:6.

Прогноз

Это будет вторая битва украинок и «нейтралок» за день, здесь Ястремская котируется андердогом, но я не думаю, что Шнайдер сейчас лучше. Учитывая свой агрессивный стиль, украинка может уверенно может обыграть соперницу, на которую будет сумасшедший настрой.

«Нейтралка» в первом круге не впечатлила, в предстоящем матче ей будет сложно. Попробую поймать сенсацию, поставлю на победу Даяны. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 3,00.

Прогноз Sport.ua
Даяна Ястремская
28.05.2025 -
17:30
Диана Шнайдер
Победа Ястремская 3.00 Сделать ставку

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Даяна Ястремская Диана Шнайдер Ролан Гаррос 2025 прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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