28 мая, в рамках второго круга Ролан Гаррос, свою встречу проведут Даяна Ястремская (WTA 48) и Диана Шнайдер (WTA 12).

Матч начнется в 17:30 по киевскому времени.

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Даяна Ястремская

Украинская спортсменка играет в этом сезоне привычно нестабильно, ее самым значимым достижением был финал турнира в Линце, где она была очень близка к титулу. На грунте Ястремская успела провести 7 матчей, в которых одержала 4 победы. Теннисистка не ищет легких путей, а играла на сильнейших грунтовых турнирах: Штутгарт, Мадрид, Рим.

На Ролан Гаррос украинка начала против австралийской спортсменки Дестани Аява, которая получила wild card, борьба была только в первой партии, в итоге Даяна одержала победу – 7:5, 6:1. Лучшим выступлением украинки на французском мейджоре был третий круг, этого результата она добилась в прошлом году.

Диана Шнайдер

«Нейтралка» в прошлом году выиграла пять турниров, что позволило сделать скачок в рейтинге. В этом сезоне Шнайдер даже не была близка к победе на каком-то турнире, ее игра явно не соответствует высокой позиции в рейтинге.

Один из лучших своих турниров теннисистка провела в Риме, она дошла до четвертьфинала, а там уступила будущей победительнице Жасмин Паолини, несмотря на то, что вела 7:6, 4:0, а потом проиграла 12 геймов из 14.

Не впечатлила Шнайдер в первом круге Ролан Гаррос, против украинки из третьей сотни Анастасии Соболевой. В первом сете упомянутой встречи «нейтралка» вела 5:0, а в итоге выиграла только на тай-брейке – 7:6, вторую партию удалось взять 6:2. Сильные провалы во время матчей точно не являются признаком высокого класса.

Личные встречи

Теннисистки играли между собой всего раз, это было в прошлом году, на немецком травяном турнире, тогда Ястремская уступила 2:6, 2:6.

Прогноз

Это будет вторая битва украинок и «нейтралок» за день, здесь Ястремская котируется андердогом, но я не думаю, что Шнайдер сейчас лучше. Учитывая свой агрессивный стиль, украинка может уверенно может обыграть соперницу, на которую будет сумасшедший настрой.

«Нейтралка» в первом круге не впечатлила, в предстоящем матче ей будет сложно. Попробую поймать сенсацию, поставлю на победу Даяны. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 3,00.

Прогноз Sport.ua Даяна Ястремская Диана Шнайдер Победа Ястремская 3.00 Сделать ставку

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