ИСКО: «Что есть у Челси, чего нет у нас? Прежде всего – деньги»

Лидер испанского Бетиса Иско поделился эмоциями перед финалом Лиги конференций, где испанский клуб сыграет против лондонского Челси.

«Что есть у Челси, чего нет у нас? Прежде всего – деньги. Но у Бетиса есть большее желание. Мы мечтаем об этом матче, о возможности вписать новую страницу в историю клуба на европейской арене.

Это будет очень трудный матч. И если мы победим, то этот трофей станет первым еврокубком для Бетиса. Для меня лично это будет большая честь поднять его в статусе капитана», – сказал Иско.

Матч Бетис – Челси состоится сегодня, 28 мая. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.

Ранее главный тренер Челси Энцо Мареска поделился эмоциями перед финалом Лиги конференций.