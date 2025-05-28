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  4. ИСКО: «Что есть у Челси, чего нет у нас? Прежде всего – деньги»
Лига конференций
28 мая 2025, 10:27 | Обновлено 28 мая 2025, 11:10
255
0

ИСКО: «Что есть у Челси, чего нет у нас? Прежде всего – деньги»

Испанец пообщался с журналистами перед матчем Лиги конференций

28 мая 2025, 10:27 | Обновлено 28 мая 2025, 11:10
255
0
ИСКО: «Что есть у Челси, чего нет у нас? Прежде всего – деньги»
Getty Images/Global Images Ukraine. Иско

Лидер испанского Бетиса Иско поделился эмоциями перед финалом Лиги конференций, где испанский клуб сыграет против лондонского Челси.

«Что есть у Челси, чего нет у нас? Прежде всего – деньги. Но у Бетиса есть большее желание. Мы мечтаем об этом матче, о возможности вписать новую страницу в историю клуба на европейской арене.

Это будет очень трудный матч. И если мы победим, то этот трофей станет первым еврокубком для Бетиса. Для меня лично это будет большая честь поднять его в статусе капитана», – сказал Иско.

Матч Бетис – Челси состоится сегодня, 28 мая. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.

Ранее главный тренер Челси Энцо Мареска поделился эмоциями перед финалом Лиги конференций.

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Иско Бетис Челси Лига конференций Бетис - Челси
Олег Вахоцкий Источник: Marca
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