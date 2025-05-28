Юлия Стародубцева – Анастасия Потапова. Прогноз, анонс на матч Ролан Гаррос
Поединок 1/32 финала состоится 28 мая и начнется ориентировочно в 14:00 по Киеву
28 мая, свою встречу второго круга на Ролан Гаррос проведут Юлия Стародубцева (WTA 81) и Анастасия Потапова (WTA 37).
Старт матча запланирован на 14:00 по киевскому времени.
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Юлия Стародубцева
Украинская спортсменка выдает не самый яркий сезон, на ее счету всего 11 побед в 27 встречах. Стародубцева плохо отыграла на харде, зато лучше пошли дела на грунте, где она одержала 8 побед в 15 играх. Свой путь на Ролан Гаррос украинка начала с квалификации, где легко прошла бельгийку Вандевинкель – 6:3, 6:1, потом была непростая победа над Тамарой Зиданшек – 3:6, 6:2, 6:3.
В финале квалификации украинка провалилась против молодой чешки Сары Бейлек – 0:6, 4:6. Так теннисистка завершила свои выступления на турнире, но получила второй шанс как лаки-лузер. Уже в первом круге основной сетки удалось обыграть Тамару Корпач – 2:6, 6:1, 6:4.
Стародубцева показала в Мадриде, что способна обыгрывать сильных соперниц и показывать теннис высокого уровня. Придется сыграть против сильной теннисистки, однако, обыграть ее реально.
Анастасия Потапова
«Нейтралка» проводит посредственный сезон, она провела 26 матчей, в которых одержала 18 побед. Главным достижением можно считать выигранный турнир в румынском Клуж. На грунте Потапова провела восемь матчей, в которых одержала шесть побед. Спортсменка неплохо отыграла в Мадриде, где дошла до четвертого круга, там она проиграла в двух сетах украинке Марте Костюк.
Лучшим результатом теннисистки на Ролан Гаррос, был четвертый круг в прошлом сезоне, это самое успешное выступление на всех мейджорах. Этот турнир Потапова начала с тяжелой победы над крепкой чешкой Линдой Носковой – 5:7, 6:1, 7:5, в третьем сете «нейтралка» уступала со счетом 2:5, но смогла выиграть пять геймов подряд. В рейтинге теннисистка держится на плаву, она потеряла две строчки со старта сезона.
Прогноз
В этой паре «нейтралка» считается безоговорочным фаворитом, ранее теннисистки между собой никогда не играли. Потапова лучше проводит текущий сезон, хотя не может похвастаться особой стабильностью.
Я думаю, букмекеры недооценивают украинскую спортсменку, ведь здесь может завязаться интересная борьба. Предлагаю сделать здесь ставку на тотал больше 19,5 геймов.
Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,81.
14:00
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