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  4. Юлия Стародубцева – Анастасия Потапова. Прогноз, анонс на матч Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
28 мая 2025, 09:48 |
68
0

Юлия Стародубцева – Анастасия Потапова. Прогноз, анонс на матч Ролан Гаррос

Поединок 1/32 финала состоится 28 мая и начнется ориентировочно в 14:00 по Киеву

28 мая 2025, 09:48 |
68
0
Юлия Стародубцева – Анастасия Потапова. Прогноз, анонс на матч Ролан Гаррос
Коллаж Sport.ua

28 мая, свою встречу второго круга на Ролан Гаррос проведут Юлия Стародубцева (WTA 81) и Анастасия Потапова (WTA 37).

Старт матча запланирован на 14:00 по киевскому времени.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Юлия Стародубцева

Украинская спортсменка выдает не самый яркий сезон, на ее счету всего 11 побед в 27 встречах. Стародубцева плохо отыграла на харде, зато лучше пошли дела на грунте, где она одержала 8 побед в 15 играх. Свой путь на Ролан Гаррос украинка начала с квалификации, где легко прошла бельгийку Вандевинкель – 6:3, 6:1, потом была непростая победа над Тамарой Зиданшек – 3:6, 6:2, 6:3.

В финале квалификации украинка провалилась против молодой чешки Сары Бейлек – 0:6, 4:6. Так теннисистка завершила свои выступления на турнире, но получила второй шанс как лаки-лузер. Уже в первом круге основной сетки удалось обыграть Тамару Корпач – 2:6, 6:1, 6:4.

Стародубцева показала в Мадриде, что способна обыгрывать сильных соперниц и показывать теннис высокого уровня. Придется сыграть против сильной теннисистки, однако, обыграть ее реально.

Анастасия Потапова

«Нейтралка» проводит посредственный сезон, она провела 26 матчей, в которых одержала 18 побед. Главным достижением можно считать выигранный турнир в румынском Клуж. На грунте Потапова провела восемь матчей, в которых одержала шесть побед. Спортсменка неплохо отыграла в Мадриде, где дошла до четвертого круга, там она проиграла в двух сетах украинке Марте Костюк.

Лучшим результатом теннисистки на Ролан Гаррос, был четвертый круг в прошлом сезоне, это самое успешное выступление на всех мейджорах. Этот турнир Потапова начала с тяжелой победы над крепкой чешкой Линдой Носковой – 5:7, 6:1, 7:5, в третьем сете «нейтралка» уступала со счетом 2:5, но смогла выиграть пять геймов подряд. В рейтинге теннисистка держится на плаву, она потеряла две строчки со старта сезона.

Прогноз

В этой паре «нейтралка» считается безоговорочным фаворитом, ранее теннисистки между собой никогда не играли. Потапова лучше проводит текущий сезон, хотя не может похвастаться особой стабильностью.

Я думаю, букмекеры недооценивают украинскую спортсменку, ведь здесь может завязаться интересная борьба. Предлагаю сделать здесь ставку на тотал больше 19,5 геймов.

Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,81.

Прогноз Sport.ua
Юлия Стародубцева
28.05.2025 -
14:00
Анастасия Потапова
Тотал геймов больше 19.5 1.81 Сделать ставку

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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