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Ролан Гаррос
28 мая 2025, 09:42 |
217
0

Элина Свитолина – Анна Бондар. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос 2025

Поединок 1/32 финала состоится 28 мая и начнется ориентировочно в 14:00 по Киеву

28 мая 2025, 09:42 |
217
0
Элина Свитолина – Анна Бондар. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос 2025
Коллаж Sport.ua

28 мая, во втором круге Ролан Гаррос между собой сыграют Элина Свитолина (WTA 14) и Анна Бондар (WTA 82).

Встреча начнется в 14:00 по киевскому времени.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Элина Свитолина

Первая ракетка Украины хорошо проводит этот сезон на высоком уровне, что видно, в первую очередь, по игре. Свитолина смогла выиграть один турнир в Руане, да и в целом на грунте выглядит хорошо.

В Мадриде спортсменке удалось дойти до полуфинала, там она уступила первой ракетке мира, белорусской «нейтралке» Арине Соболенко, в Риме Элина остановилась в четвертьфинале, там она проиграла в упорной борьбе Пейтон Стернс, все решилось на тай-брейке третьего сета.

Есть все предпосылки для хорошего выступления на Ролан Гаррос. В первом круге Свитолина не оставила шансов Зейнеп Сонмез из Турции – 6:1, 6:1.

Прогресс видно и в мировом рейтинге, по сравнению со стартом сезона теннисистка поднялась на 9 позиций, она постепенно подбирается к топ-10. Украинке 30 лет, она мечтает выиграть турнир Большого шлема, на Ролан Гаррос она доходила максимум до четвертьфинала, но делала это четыре раза.

Анна Бондар

Венгерскую спортсменку можно считать не самым опасным середняком мирового тенниса. Достаточно того, что ей 27 лет, а турниров WTA она никогда не выигрывала. Этот турнир Бондар начала против 37-летней ветеранки Лауры Зигемунд, которую удалось обыграть 7:6, 6:3.

На серьезных турнирах в текущем сезоне венгерка ничего не показала, зато, вначале мая смогла выиграть грунтовый турнира WTA 125 в Германии. В этом году Бондар успел провести 18 матчей на грунте, в которых одержала 13 побед.

Со старта сезона теннисистка поднялась на 11 позиций в рейтинге. На мейджорах спортсменка никогда не заходила дальше второго круга, а если брать Ролан Гаррос, она дважды играла в основной сетке, в обоих случаях вылетала в первом круге.

Прогноз

Букмекеры не верят здесь в интригу, Свитолина сильнее, и должна без проблем проходить в следующий круг. Ранее теннисистки между собой никогда не играли.

Украинка должна владеть преимуществом и диктовать свои условия в этой встрече. Поставлю здесь на победу Свитолиной с форой -5.5 геймов.

Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,70.

Прогноз Sport.ua
Элина Свитолина
28.05.2025 -
14:00
Анна Бондар
Фора Свитолиной (-5.5) 1.70 Сделать ставку

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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