Наставник Бетиса: «На групповом этапе сказал Мареске: Увидимся в Польше»

28 мая состоится финальный матч Лиги конференций, в котором сойдутся испанский «Бетис» и английский «Челси». Команды сыграют на стадионе «Tarczynski Arena» в польском городе Вроцлав.

Решающий поединок турнира начнется в 22:00 по киевскому времени. Накануне этого противостояния главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини поделился своими ожиданиями:

Мануэль Пеллегрини, тренер «Реал Бетис»: «Мы наслаждаемся этим. Это результат всей проделанной нами в этом сезоне работы. Это первый европейский финал для «Бетис», но мы уверены, что дадим нашим болельщикам повод для празднования. Чтобы победить, нам нужно быть той же командой, которой мы были до сих пор. Я много раз говорил, что нужно уметь справляться с эмоциями, потому что крупная ошибка может решить результат.

Благодаря всем ротациям, которые мы сделали, смогли пройти отбор в Европу до окончания чемпионата. То же самое было и с «Челси». В финале будет другая история. Мы достаточно отдохнули; это последняя игра сезона, и мы постараемся сыграть в лучшем составе, чтобы выиграть соревнование. У нас есть определенные сомнения относительно физической формы игроков, поэтому посмотрим, сможем ли мы их развеять, а затем увидим, какой у нас лучший состав.

Будем надеяться, что это будет интересный матч. Мы несем ответственность за зрелище. И «Челси», и мы – команды, которые любят атаковать и играть в привлекательный футбол, поэтому в финале индивидуальная игра определит исход матча. Вместе мы должны показать очень сильную игру в защите и нападении».

Пеллегрини о том, почему в финале не будет фаворита: «Мы не думаем, что это битва Давида против Голиафа. Мы думаем, что у нас будет такая же возможность выиграть игру, как и у соперника. Начнем с первой минуты, чтобы попытаться сделать это – неважно, какой бюджет у той или иной команды. У нас есть игроки с большим опытом, и мы будем абсолютно уверены с первой минуты, что можем выиграть игру».

Мануэль Пеллегрини о своих отношениях со своим бывшим игроком Энцо Мареской: «Я отправил ему короткое сообщение, когда мы начали групповой этап и сказал: «Увидимся в Польше в финале». А когда мы приехали, я позвонил ему и сказал, как счастлив играть против него в финале».