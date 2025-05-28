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  4. Калюжный попрощался с Александрией. Дальше могут возникнуть проблемы
Украина. Премьер лига
28 мая 2025, 09:19 |
1368
0

Калюжный попрощался с Александрией. Дальше могут возникнуть проблемы

Все зависит от того, сможет ли харьковский «Металлист 1925» пробиться в Премьер-лигу

28 мая 2025, 09:19 |
1368
0
Калюжный попрощался с Александрией. Дальше могут возникнуть проблемы
Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Калюжный

Полузащитник «Александрии» Иван Калюжный покинет нынешний клуб, так как срок действия его контракта истекает в июне 2025 года.

По информации источника, 27-летний футболист попрощался с «горожанами», однако пока неизвестно на 100%, где он продолжит карьеру в следующем сезоне.

Калюжный договорился о переходе в «Металлист 1925», но харьковский клуб не завоевал путевку в элитный дивизион. 29 мая и 1 июня состоятся переходные матчи между киевским «Левым Берегом» и командой Первой лиги.

Если «Металлист 1925» не сможет одолеть соперника и пробиться в Премьер-лигу, то существует вероятность, что Калюжный не захочет выступать во втором по силе дивизионе Украины.

В кампании 2024/25 полузащитник провел 28 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. Калюжный помог «Александрии» впервые в истории завоевать серебряные награды в Премьер-лиге.

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Николай Титюк Источник: Telegram
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