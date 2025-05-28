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  4. Пономарев попрощался с футболистами Руха. Он возглавит другой клуб УПЛ
Украина. Премьер лига
28 мая 2025, 08:27 | Обновлено 28 мая 2025, 08:44
1517
0

Пономарев попрощался с футболистами Руха. Он возглавит другой клуб УПЛ

Украинский специалист сменит клубную прописку в УПЛ, возглавив ЛНЗ

28 мая 2025, 08:27 | Обновлено 28 мая 2025, 08:44
1517
0
Пономарев попрощался с футболистами Руха. Он возглавит другой клуб УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Пономарев

Черкасский ЛНЗ официально объявил об увольнении украинского специалиста Романа Григорчука с должности главного тренера «фиолетовых». На вакантное место руководство черкасского клуба пригласит Виталия Пономарева.

Как стало известно Sport.ua, Виталий Пономарев уже простился с футболистами «Руха» и отправился в Черкассы, где в ближайшее время подпишет соглашение с местным ЛНЗ.

Ожидается, что «фиолетовые» уже сегодня объявят о назначении Пономарева на должность главного тренера первой команды.

Ранее сообщалось, что Виталий Пономарев озвучил руководству ЛНЗ одно из своих трансферных желаний.

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Виталий Пономарев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу ЛНЗ Черкассы Рух Львов отставка назначение тренера
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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