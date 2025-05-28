Пономарев попрощался с футболистами Руха. Он возглавит другой клуб УПЛ

Черкасский ЛНЗ официально объявил об увольнении украинского специалиста Романа Григорчука с должности главного тренера «фиолетовых». На вакантное место руководство черкасского клуба пригласит Виталия Пономарева.

Как стало известно Sport.ua, Виталий Пономарев уже простился с футболистами «Руха» и отправился в Черкассы, где в ближайшее время подпишет соглашение с местным ЛНЗ.

Ожидается, что «фиолетовые» уже сегодня объявят о назначении Пономарева на должность главного тренера первой команды.

Ранее сообщалось, что Виталий Пономарев озвучил руководству ЛНЗ одно из своих трансферных желаний.