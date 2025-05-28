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  4. «Имею честь». Легенда Динамо получил новое звание в ВСУ
Украина. Премьер лига
28 мая 2025, 08:09 |
3099
3

«Имею честь». Легенда Динамо получил новое звание в ВСУ

Владислав Ващук опубликовал пост в Instagram

28 мая 2025, 08:09 |
3099
3
«Имею честь». Легенда Динамо получил новое звание в ВСУ
Instagram. Владислав Ващук

Легендарный защитник киевского «Динамо» Владислав Ващук, ныне служащий в ВСУ, был повышен в военном звании. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

«Имею честь быть полезным своей стране! Слава Украине! Слава Героям!», – написал Ващук.

Ващук играл за киевское Динамо с 1993 по 2003 и с 2005 по 2008 годы. В его активе 357 матчей в которых он забил 15 голов и отдал одну результативную передачу.

Россия полномасштабно ворвалась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Враг продолжает атаковать военные, промышленные и гражданские объекты, убивая военных и гражданских.

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Владислав Ващук Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу российско-украинская война
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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Комментарии 3
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Lev5455
Чергове звання - це сила, яке б воно не було. ВІтаю, ти хоч законних 200гр випив за звання?
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0
Singularis
Меньше бы фотался. Плохая примета.
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-1
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