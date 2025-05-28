«Имею честь». Легенда Динамо получил новое звание в ВСУ

Легендарный защитник киевского «Динамо» Владислав Ващук, ныне служащий в ВСУ, был повышен в военном звании. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

«Имею честь быть полезным своей стране! Слава Украине! Слава Героям!», – написал Ващук.

Ващук играл за киевское Динамо с 1993 по 2003 и с 2005 по 2008 годы. В его активе 357 матчей в которых он забил 15 голов и отдал одну результативную передачу.

Россия полномасштабно ворвалась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Враг продолжает атаковать военные, промышленные и гражданские объекты, убивая военных и гражданских.