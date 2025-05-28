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28 мая 2025, 04:34 | Обновлено 28 мая 2025, 04:49
25
0

ФОТО. Карпаты U-19 получили бронзовые награды чемпионата Украины U-19

Церемония награждения состоялась на тренировочной базе львовского клуба

28 мая 2025, 04:34 | Обновлено 28 мая 2025, 04:49
25
0
ФОТО. Карпаты U-19 получили бронзовые награды чемпионата Украины U-19
ФК Карпаты

На тренировочной базе ФК «Карпаты» в Бартатове состоялась церемония награждения бронзовых призёров чемпионата Украины U-19 сезона 2024/25 — юношеской команды львовского клуба.

Медали футболистам, тренерскому и административному штабу вручали Президент Украинской Премьер-лиги Евгений Дикий, спортивный директор Украинской Премьер-лиги Максим Степаненко и вице-президент Украинской ассоциации футбола Александр Шевченко.

Украинская Премьер-лига поздравила ФК «Карпаты» с завоеванием бронзовых медалей чемпионата Украины U-19, пожелала ярких матчей, успешного выступления в следующем сезоне, а футболистам — как можно скорее стать игроками уровня УПЛ.

ФОТО. Карпаты U-19 получили бронзовые награды чемпионата Украины U-19

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чемпионат Украины по футболу U-19 Карпаты Львов U-19 Карпаты Львов награждение фото Евгений Дикий Украинская Премьер-лига Максим Степаненко Александр Шевченко (футбольный функционер)
Николай Степанов Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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