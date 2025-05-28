На тренировочной базе ФК «Карпаты» в Бартатове состоялась церемония награждения бронзовых призёров чемпионата Украины U-19 сезона 2024/25 — юношеской команды львовского клуба.

Медали футболистам, тренерскому и административному штабу вручали Президент Украинской Премьер-лиги Евгений Дикий, спортивный директор Украинской Премьер-лиги Максим Степаненко и вице-президент Украинской ассоциации футбола Александр Шевченко.

Украинская Премьер-лига поздравила ФК «Карпаты» с завоеванием бронзовых медалей чемпионата Украины U-19, пожелала ярких матчей, успешного выступления в следующем сезоне, а футболистам — как можно скорее стать игроками уровня УПЛ.

ФОТО. Карпаты U-19 получили бронзовые награды чемпионата Украины U-19