ФОТО. Карпаты U-19 получили бронзовые награды чемпионата Украины U-19
Церемония награждения состоялась на тренировочной базе львовского клуба
На тренировочной базе ФК «Карпаты» в Бартатове состоялась церемония награждения бронзовых призёров чемпионата Украины U-19 сезона 2024/25 — юношеской команды львовского клуба.
Медали футболистам, тренерскому и административному штабу вручали Президент Украинской Премьер-лиги Евгений Дикий, спортивный директор Украинской Премьер-лиги Максим Степаненко и вице-президент Украинской ассоциации футбола Александр Шевченко.
Украинская Премьер-лига поздравила ФК «Карпаты» с завоеванием бронзовых медалей чемпионата Украины U-19, пожелала ярких матчей, успешного выступления в следующем сезоне, а футболистам — как можно скорее стать игроками уровня УПЛ.
ФОТО. Карпаты U-19 получили бронзовые награды чемпионата Украины U-19
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