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28 мая 2025, 04:20 | Обновлено 28 мая 2025, 04:21
146
0

ФОТО. Вот где отдыхает Эрлинг Холанд. Отпуск королей

Эрлинд Холанд поделился любопытным фото

28 мая 2025, 04:20 | Обновлено 28 мая 2025, 04:21
146
0
ФОТО. Вот где отдыхает Эрлинг Холанд. Отпуск королей
Instagram. Эрлинг Холанд

Эрлинг Холанд воспользовался паузой перед отбором на ЧМ-2026 и побывал в Женеве.

В Instagram футболист опубликовал фото на балконе в костюме с бокалом вина на фоне реки.

В прошлом сезоне Холанд забил 31 гол в 44 матчах. «Манчестер Сити» провалил все турниры и теперь готовится к клубному чемпионату мира в июне. В группе команда сыграет с «Ювентусом», «Аль-Айном» и «Видадом».

Перед этим Холанд сыграет за сборную в отборе на ЧМ-2026 против Италии и Эстонии.

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фото Эрлинг Холанд Манчестер Сити lifestyle Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу сборная Норвегии по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
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