ФОТО. Вот где отдыхает Эрлинг Холанд. Отпуск королей

Эрлинг Холанд воспользовался паузой перед отбором на ЧМ-2026 и побывал в Женеве.

В Instagram футболист опубликовал фото на балконе в костюме с бокалом вина на фоне реки.

В прошлом сезоне Холанд забил 31 гол в 44 матчах. «Манчестер Сити» провалил все турниры и теперь готовится к клубному чемпионату мира в июне. В группе команда сыграет с «Ювентусом», «Аль-Айном» и «Видадом».

Перед этим Холанд сыграет за сборную в отборе на ЧМ-2026 против Италии и Эстонии.