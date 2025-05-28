Другие новости28 мая 2025, 04:20 | Обновлено 28 мая 2025, 04:21
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ФОТО. Вот где отдыхает Эрлинг Холанд. Отпуск королей
Эрлинд Холанд поделился любопытным фото
28 мая 2025, 04:20 | Обновлено 28 мая 2025, 04:21
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Эрлинг Холанд воспользовался паузой перед отбором на ЧМ-2026 и побывал в Женеве.
В Instagram футболист опубликовал фото на балконе в костюме с бокалом вина на фоне реки.
В прошлом сезоне Холанд забил 31 гол в 44 матчах. «Манчестер Сити» провалил все турниры и теперь готовится к клубному чемпионату мира в июне. В группе команда сыграет с «Ювентусом», «Аль-Айном» и «Видадом».
Перед этим Холанд сыграет за сборную в отборе на ЧМ-2026 против Италии и Эстонии.
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