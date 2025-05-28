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  4. ДУБИНЧАК: «В Динамо такое чувство, что ты всегда в полном фокусе»
Украина. Премьер лига
28 мая 2025, 04:15 | Обновлено 28 мая 2025, 04:26
21
0

ДУБИНЧАК: «В Динамо такое чувство, что ты всегда в полном фокусе»

Защитник Динамо рассказал о важности завоевания чемпионства

28 мая 2025, 04:15 | Обновлено 28 мая 2025, 04:26
21
0
ДУБИНЧАК: «В Динамо такое чувство, что ты всегда в полном фокусе»
ФК Динамо. Владислав Дубинчак

Защитник «Динамо» Владислав Дубинчак после завоевания командой чемпионства рассказал о важности этого момента:

«Это первое чемпионство для меня и для многих в команде. Я уже, наверное, сто раз рассказывал свою историю: дважды вылетал из Премьер-лиги, был третьим, был вторым, а сейчас – первым. Очень благодарен всем, особенно Караваеву. В частности, в игре против «Шахтера» именно Караваев сделал мне ассист во втором круге. Это было очень важно для уверенности, чтобы отыграться, не проиграть и не дать им подойти близко.

Празднование? Я знал, что еще и День города, поэтому все сделали для «Динамо». Очень благодарен болельщикам, которые пришли поддержать нас, была отличная атмосфера. Я очень рад и благодарен, что завершили сезон на такой позитивной ноте.

Удалось ли отдохнуть после сезона? В «Динамо» такое ощущение, что ты всегда в полном фокусе. Вчера я подумал, что можно немного расслабиться неделю и отдохнуть. Когда проигрываешь чемпионство или становишься вторым или третьим, идешь в отпуск с какой-то недосказанностью – ты не можешь нормально отдохнуть. Надеюсь, что в этот раз отпуск будет очень удачным».

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Владислав Дубинчак
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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