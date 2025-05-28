ФОТО. Мудрик объявился рядом с новой красавицей. Стало известно, кто она

28 мая «Челси» сыграет в финале Лиги конференций против испанского «Бетиса».

Матч пройдёт на Городском стадионе имени Генрика Реймана в польском Вроцлаве.

Журналистка DAZN Сирая Шираз заметила в Польше Михаила Мудрика — он приехал поддержать свою команду.

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Красавица попросила украинца сделать совместное фото и Михаил ответил согласием.

Фото уже собрало более миллиона просмотров.

«Мудрик всё ещё часть команды?», «Мудрик? Он живой?», «Я скучаю по нему», – болельщики оставляли различные комментарии под публикацией.