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Другие новости
28 мая 2025, 03:58 |
510
1

ФОТО. Мудрик объявился рядом с новой красавицей. Стало известно, кто она

Михаил Мудрик засветился с симпатичной девушкой

28 мая 2025, 03:58 |
510
1
ФОТО. Мудрик объявился рядом с новой красавицей. Стало известно, кто она
X. Михаил Мудрик и Сирая Шираз

28 мая «Челси» сыграет в финале Лиги конференций против испанского «Бетиса».

Матч пройдёт на Городском стадионе имени Генрика Реймана в польском Вроцлаве.

Журналистка DAZN Сирая Шираз заметила в Польше Михаила Мудрика — он приехал поддержать свою команду.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Красавица попросила украинца сделать совместное фото и Михаил ответил согласием.

Фото уже собрало более миллиона просмотров.

«Мудрик всё ещё часть команды?», «Мудрик? Он живой?», «Я скучаю по нему», – болельщики оставляли различные комментарии под публикацией.

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фото Михаил Мудрик lifestyle девушки Челси Лига конференций
Максим Лапченко Источник: X (Twitter)
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Falko
Ше_раз Сірая крисуня.
"Красуня"... Ну, Sport.ua у вас і смаки
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