ФОТО. Мудрик объявился рядом с новой красавицей. Стало известно, кто она
Михаил Мудрик засветился с симпатичной девушкой
28 мая «Челси» сыграет в финале Лиги конференций против испанского «Бетиса».
Матч пройдёт на Городском стадионе имени Генрика Реймана в польском Вроцлаве.
Журналистка DAZN Сирая Шираз заметила в Польше Михаила Мудрика — он приехал поддержать свою команду.
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Красавица попросила украинца сделать совместное фото и Михаил ответил согласием.
Фото уже собрало более миллиона просмотров.
«Мудрик всё ещё часть команды?», «Мудрик? Он живой?», «Я скучаю по нему», – болельщики оставляли различные комментарии под публикацией.
POLAND WE ARE HERE💙 pic.twitter.com/JrlytSCl4x— Ray (@SirayahShiraz) May 27, 2025
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