ФОТО. Эскортницу Неймара арестовали. Удивительная причина
Неймар сделал девушку знаменитой
Бразильянка Наяра Маседо, ставшая известной после скандала с Неймаром, арестована за продажу поддельной косметики.
Вместе с ней задержаны ещё две женщины. Одна из жертв пожаловалась, что заплатила $150 за фальшивые духи.
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Маседо, также известная как Энни Авуанда, получила огласку после рассказов о секс-вечеринке с участием футболиста.
По её словам, Неймар якобы был без защиты. Футболист всё отрицает и утверждает, что его там не было.
Modelo que expôs suposta traição de Neymar, é presa no interior de SP.— LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) May 22, 2025
Nayara Macedo, também conhecida como Any Awuada, foi presa em Mogi das Cruzes por suspeita de integrar um esquema de falsificação e venda de cosméticos e perfumes adulterados que vendia nas redes sociais.… pic.twitter.com/zfSsoQiSYG
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