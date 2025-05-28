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28 мая 2025, 03:41 |
283
0

ФОТО. Эскортницу Неймара арестовали. Удивительная причина

Неймар сделал девушку знаменитой

28 мая 2025, 03:41 |
283
0
ФОТО. Эскортницу Неймара арестовали. Удивительная причина
Instagram. Неймар и Бруна Бьянкарди

Бразильянка Наяра Маседо, ставшая известной после скандала с Неймаром, арестована за продажу поддельной косметики.

Вместе с ней задержаны ещё две женщины. Одна из жертв пожаловалась, что заплатила $150 за фальшивые духи.

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Маседо, также известная как Энни Авуанда, получила огласку после рассказов о секс-вечеринке с участием футболиста.

По её словам, Неймар якобы был без защиты. Футболист всё отрицает и утверждает, что его там не было.

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Максим Лапченко
Максим Лапченко Источник
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