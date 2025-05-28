ФОТО. Как одевается лидер Реала и сборной Бразилии
Винисиус Жуниор один из самых стильных футболистов
Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор продемонстрировал стильный образ в Instagram.
После окончания Ла Лиги он отправился в Бразилию на отборочные матчи ЧМ-2026, куда его включил тренер Карло Анчелотти.
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Бразилия сыграет с Эквадором и Парагваем. В отборе Винисиус забил 1 гол и сделал 2 передачи.
Клубный сезон прошёл неудачно, он не повторил успех прошлого года.
Футболист любит стильно одеваться, на его странице в Instagram можна найти множество крутых луков:
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