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28 мая 2025, 03:30 |
164
0

ФОТО. Как одевается лидер Реала и сборной Бразилии

Винисиус Жуниор один из самых стильных футболистов

28 мая 2025, 03:30 |
164
0
ФОТО. Как одевается лидер Реала и сборной Бразилии
Instagram. Винисиус Жуниор

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор продемонстрировал стильный образ в Instagram.

После окончания Ла Лиги он отправился в Бразилию на отборочные матчи ЧМ-2026, куда его включил тренер Карло Анчелотти.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Бразилия сыграет с Эквадором и Парагваем. В отборе Винисиус забил 1 гол и сделал 2 передачи.

Клубный сезон прошёл неудачно, он не повторил успех прошлого года.

Футболист любит стильно одеваться, на его странице в Instagram можна найти множество крутых луков:

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фото Винисиус Жуниор lifestyle Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу сборная Бразилии по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
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