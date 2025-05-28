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28 мая 2025, 02:56 | Обновлено 28 мая 2025, 02:57
265
0

ФОТО. Дочь легенды Динамо чуть не умерла во время атаки рф

Катерина Кузнецова рассказала о самом страшном дне в своей жизни

28 мая 2025, 02:56 | Обновлено 28 мая 2025, 02:57
265
0
ФОТО. Дочь легенды Динамо чуть не умерла во время атаки рф
Instagram. Катерина Кузнецова

Актриса Екатерина Кузнецова едва не погибла при ракетном ударе.

Известная актриса Екатерина Кузнецова пострадала во время массированного обстрела 24 мая. Повреждён дом, где она живёт.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

В Instagram она назвала этот день самым страшным и показала фото разрушенного окна.

Екатерина — дочь бывшего футболиста «Динамо» Олега Кузнецова. С 2022 года актриса прекратила деятельность в РФ.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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