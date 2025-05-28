ФОТО. Дочь легенды Динамо чуть не умерла во время атаки рф

Актриса Екатерина Кузнецова едва не погибла при ракетном ударе.

Известная актриса Екатерина Кузнецова пострадала во время массированного обстрела 24 мая. Повреждён дом, где она живёт.

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В Instagram она назвала этот день самым страшным и показала фото разрушенного окна.

Екатерина — дочь бывшего футболиста «Динамо» Олега Кузнецова. С 2022 года актриса прекратила деятельность в РФ.