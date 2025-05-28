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28 мая 2025, 02:40 |
342
0

ВИДЕО. Футболист Динамо целует известную блогершу Украины. У них роман

Владимир Бражко и Даша Квиткова таки вместе

28 мая 2025, 02:40 |
342
0
ВИДЕО. Футболист Динамо целует известную блогершу Украины. У них роман
Instagram. Владимир Бражко

Полузащитник «Динамо» Владимир Бражко, по всей видимости, в отношениях с блогером Дарьей Квитковой.

Пара не подтверждала роман, но поклонники находят намёки в соцсетях.

Недавно оба отдыхали в одном месте под Киевом.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

В TikTok появилось видео, где Бражко целует Квиткову на свадьбе одноклубника Максима Дячука.

Дарья показывает фото с букетами — предположительно от футболиста.

Комментировать ситуацию пара пока не спешит.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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