Другие новости28 мая 2025, 02:40 |
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ВИДЕО. Футболист Динамо целует известную блогершу Украины. У них роман
Владимир Бражко и Даша Квиткова таки вместе
28 мая 2025, 02:40 |
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Полузащитник «Динамо» Владимир Бражко, по всей видимости, в отношениях с блогером Дарьей Квитковой.
Пара не подтверждала роман, но поклонники находят намёки в соцсетях.
Недавно оба отдыхали в одном месте под Киевом.
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В TikTok появилось видео, где Бражко целует Квиткову на свадьбе одноклубника Максима Дячука.
Дарья показывает фото с букетами — предположительно от футболиста.
Комментировать ситуацию пара пока не спешит.
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