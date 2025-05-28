ВИДЕО. Футболист Динамо целует известную блогершу Украины. У них роман

Полузащитник «Динамо» Владимир Бражко, по всей видимости, в отношениях с блогером Дарьей Квитковой.

Пара не подтверждала роман, но поклонники находят намёки в соцсетях.

Недавно оба отдыхали в одном месте под Киевом.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

В TikTok появилось видео, где Бражко целует Квиткову на свадьбе одноклубника Максима Дячука.

Дарья показывает фото с букетами — предположительно от футболиста.

Комментировать ситуацию пара пока не спешит.