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28 мая 2025, 01:32 |
149
0

ФОТО. Мбаппе интригует в Instagram. Загадочный пост, который все обсуждают

Килиан Мбаппе что-то недоговаривает

28 мая 2025, 01:32 |
149
0
ФОТО. Мбаппе интригует в Instagram. Загадочный пост, который все обсуждают
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе заинтриговал фанатов загадочным постом в Instagram.

Форвард «Реала» выложил фото с подписью: «Мы чётко этого не видим, но не я звезда на этой фотографии! Ожидайте, чтобы увидеть больше».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Кто находится рядом с ним — неизвестно.

Француз завершил дебютный сезон в Мадриде с рекордом по голам и выиграл Золотую бутсу. Однако «Реал» остался без трофеев.

Единственная надежда на титул — клубный чемпионат мира, где соперники на групповом этапе: «Аль-Хиляль», «Зальцбург» и «Пачука».

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фото lifestyle Килиан Мбаппе Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
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