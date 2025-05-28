ФОТО. Мбаппе интригует в Instagram. Загадочный пост, который все обсуждают

Килиан Мбаппе заинтриговал фанатов загадочным постом в Instagram.

Форвард «Реала» выложил фото с подписью: «Мы чётко этого не видим, но не я звезда на этой фотографии! Ожидайте, чтобы увидеть больше».

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Кто находится рядом с ним — неизвестно.

Француз завершил дебютный сезон в Мадриде с рекордом по голам и выиграл Золотую бутсу. Однако «Реал» остался без трофеев.

Единственная надежда на титул — клубный чемпионат мира, где соперники на групповом этапе: «Аль-Хиляль», «Зальцбург» и «Пачука».