ФОТО. Мбаппе интригует в Instagram. Загадочный пост, который все обсуждают
Килиан Мбаппе что-то недоговаривает
Килиан Мбаппе заинтриговал фанатов загадочным постом в Instagram.
Форвард «Реала» выложил фото с подписью: «Мы чётко этого не видим, но не я звезда на этой фотографии! Ожидайте, чтобы увидеть больше».
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Кто находится рядом с ним — неизвестно.
Француз завершил дебютный сезон в Мадриде с рекордом по голам и выиграл Золотую бутсу. Однако «Реал» остался без трофеев.
Единственная надежда на титул — клубный чемпионат мира, где соперники на групповом этапе: «Аль-Хиляль», «Зальцбург» и «Пачука».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Впервые четыре украинки сыграют во втором раунде Открытого чемпионата Франции по теннису
Лидеры команды во главе с Ламином выступили против продажи Фермина Лопеса