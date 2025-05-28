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Ролан Гаррос
28 мая 2025, 00:33 | Обновлено 28 мая 2025, 00:38
64
0

13-я ракетка мира потерпела поражение в первом раунде Ролан Гаррос

Каролина Мухова проиграла американке Алише Паркс

28 мая 2025, 00:33 | Обновлено 28 мая 2025, 00:38
64
0
13-я ракетка мира потерпела поражение в первом раунде Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Каролина Мухова

Тринадцатая ракетка мира Каролина Мухова, вернувшаяся на корт после длительного перерыва, потерпела поражение в первом раунде Ролан Гаррос.

Чешская теннисистка, пропустившая несколько крупных турниров из-за травмы запястья, проиграла в трех сетах американке Алише Паркс (WTA 52). Спортсменки провели на корте 1 час и 50 минут. Это был их первый очный поединок.

Ролан Гаррос 2025. 1/64 финала

Каролина Мухова (Чехия) [14] – Алиша Паркс (США) – 3:6, 6:2, 1:6

В 1/32 финала Паркс встретится с французской теннисисткой Эльзой Жакемо (WTA 138).

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Ролан Гаррос 2025 Каролина Мухова Алиша Паркс Эльза Жакемо
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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