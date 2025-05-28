13-я ракетка мира потерпела поражение в первом раунде Ролан Гаррос

Тринадцатая ракетка мира Каролина Мухова, вернувшаяся на корт после длительного перерыва, потерпела поражение в первом раунде Ролан Гаррос.

Чешская теннисистка, пропустившая несколько крупных турниров из-за травмы запястья, проиграла в трех сетах американке Алише Паркс (WTA 52). Спортсменки провели на корте 1 час и 50 минут. Это был их первый очный поединок.

Ролан Гаррос 2025. 1/64 финала

Каролина Мухова (Чехия) [14] – Алиша Паркс (США) – 3:6, 6:2, 1:6

В 1/32 финала Паркс встретится с французской теннисисткой Эльзой Жакемо (WTA 138).