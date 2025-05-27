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Лига чемпионов
27 мая 2025, 23:58 |
57
0

Где смотреть онлайн финал Лиги Чемпионов ПСЖ – Интер

Матч стартует в 22:00 31 мая

27 мая 2025, 23:58 |
57
0
Где смотреть онлайн финал Лиги Чемпионов ПСЖ – Интер
Sky Sports

В субботу, 31 мая, состоится финал Лиги чемпионов 2024/25 между «ПСЖ» и «Интером».

Игра состоится на стадионе «Альян Арена» в Мюнхене. Начало встречи запланировано в 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

«ПСЖ» будет иметь шанс впервые в истории выиграть Лигу чемпионов. «Интеру» покорялся этот турнир трижды – в последний раз в 2010 году.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

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Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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