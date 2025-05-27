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ПСЖ
31.05.2025 22:00 - : -
Интер Милан
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Лига чемпионов
27 мая 2025, 23:51 | Обновлено 27 мая 2025, 23:52
47
0

ПСЖ – Интер. Финал Лиги чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 31 мая в 22:00 по Киеву

27 мая 2025, 23:51 | Обновлено 27 мая 2025, 23:52
47
0
ПСЖ – Интер. Финал Лиги чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
BBC

В субботу, 31 мая, состоится финал Лиги чемпионов 2024/25 между «ПСЖ» и «Интером».

Игра состоится на стадионе «Альян Арена» в Мюнхене. Начало встречи запланировано в 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

  • Путь «ПСЖ» в плей-офф Лиги чемпионов: «Брест» (3:0, 7:0), «Ливерпуль» (0:1, 1:0 [пен. 4:1]), «Астон Вилла» (3:1, 2:3), «Арсенал» (1:0, 2:1)
  • Путь «Интера» в плей-офф Лиги чемпионов: «Фейеноорд» (2:0, 2:1), «Бавария» (2:1, 1:0), «Барселона» (3:3, 4:3 ДВ).

«ПСЖ» будет иметь шанс впервые в истории выиграть Лигу чемпионов. «Интеру» покорялся этот турнир трижды – в последний раз в 2010 году.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

ПСЖ – Интер. Финал Лиги чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

ПСЖ – Интер
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Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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