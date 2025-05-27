В субботу, 31 мая, состоится финал Лиги чемпионов 2024/25 между «ПСЖ» и «Интером».

Игра состоится на стадионе «Альян Арена» в Мюнхене. Начало встречи запланировано в 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Путь «ПСЖ» в плей-офф Лиги чемпионов: «Брест» (3:0, 7:0), «Ливерпуль» (0:1, 1:0 [пен. 4:1]), «Астон Вилла» (3:1, 2:3), «Арсенал» (1:0, 2:1)

Путь «Интера» в плей-офф Лиги чемпионов: «Фейеноорд» (2:0, 2:1), «Бавария» (2:1, 1:0), «Барселона» (3:3, 4:3 ДВ).

«ПСЖ» будет иметь шанс впервые в истории выиграть Лигу чемпионов. «Интеру» покорялся этот турнир трижды – в последний раз в 2010 году.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

ПСЖ – Интер. Финал Лиги чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

РЕКЛАМА

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ «ФАВБЕТ».

Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 433 від 13.12.2022 та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 137 від 05.04.2021, зі змінами.