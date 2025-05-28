Один из лучших бомбардиров УПЛ хочет сменить клуб. Это не будет легко
Егор Твердохлеб может перебрать в чемпионат Польши из «Кривбасса»
Украинский полузащитник «Кривбасса» Егор Твердохлеб летом может покинуть криворожский клуб, сообщает издание UA-Football.
По информации источника, 24-летний футболист хочет продолжить карьеру в другой команде, желательно – заграницей. У игрока есть предложения от клубов из Украины и Европы, в частности – из Польши. Именно Польшу называют самым вероятным местом продолжения карьеры Твердохлиба.
Отмечается, что помешать уходу Егора могут финансовые аппетиты «Кривбасса», который полтора года назад приобрел его за 400-500 тысяч евро.
В сезоне 2024/25 Егор Твердохлеб провел 24 матча в УПЛ, отметившись 14 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Игрок занял второе место в рейтинге лучших бомбардиров этого розыгрыша чемпионата Украины. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 800 тысяч евро.
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