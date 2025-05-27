18-летний бразильский теннисист выбил 30-го номера посева на Ролан Гаррос

18-летний бразильский теннисист Жоау Фонсека (АТР 65) выиграл стартовый матч на Открытом чемпионате Франции 2025.

В первом раунде молодой бразилец в трех сетах разгромил 30-й номер посева Хуберта Хуркача (АТР 28) из Польши.

Теннисисты провели на корте 1 час и 42 минуты. Это был их первый очный поединок.

Ролан Гаррос 2025. 1/64 финала

Жоау Фонсека (Бразилия) – Хуберт Хуркач (Польша) [30] – 6:2, 6:4, 6:2

Следующим соперником Фонсеки будет, получивший от организаторов турнира wild card, французский теннисист Пьер-Юг Эрбер.