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Ролан Гаррос
27 мая 2025, 22:20 | Обновлено 27 мая 2025, 22:25
438
0

18-летний бразильский теннисист выбил 30-го номера посева на Ролан Гаррос

Жоау Фонсека в трех сетах разгромил Хуберта Хуркача

27 мая 2025, 22:20 | Обновлено 27 мая 2025, 22:25
438
0
18-летний бразильский теннисист выбил 30-го номера посева на Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Фонсека

18-летний бразильский теннисист Жоау Фонсека (АТР 65) выиграл стартовый матч на Открытом чемпионате Франции 2025.

В первом раунде молодой бразилец в трех сетах разгромил 30-й номер посева Хуберта Хуркача (АТР 28) из Польши.

Теннисисты провели на корте 1 час и 42 минуты. Это был их первый очный поединок.

Ролан Гаррос 2025. 1/64 финала

Жоау Фонсека (Бразилия) – Хуберт Хуркач (Польша) [30] – 6:2, 6:4, 6:2

Следующим соперником Фонсеки будет, получивший от организаторов турнира wild card, французский теннисист Пьер-Юг Эрбер.

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Ролан Гаррос 2025 Хуберт Хуркач Жоау Фонсека Пьер-Юг Эрбер
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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