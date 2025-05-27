18-летний бразильский теннисист выбил 30-го номера посева на Ролан Гаррос
Жоау Фонсека в трех сетах разгромил Хуберта Хуркача
18-летний бразильский теннисист Жоау Фонсека (АТР 65) выиграл стартовый матч на Открытом чемпионате Франции 2025.
В первом раунде молодой бразилец в трех сетах разгромил 30-й номер посева Хуберта Хуркача (АТР 28) из Польши.
Теннисисты провели на корте 1 час и 42 минуты. Это был их первый очный поединок.
Ролан Гаррос 2025. 1/64 финала
Жоау Фонсека (Бразилия) – Хуберт Хуркач (Польша) [30] – 6:2, 6:4, 6:2
Следующим соперником Фонсеки будет, получивший от организаторов турнира wild card, французский теннисист Пьер-Юг Эрбер.
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