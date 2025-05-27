Туран дал первый комментарий после назначения главным тренером Шахтера

27 мая 2025 года донецкий «Шахтер» официально объявил о назначении турецкого специалиста Арды Турана на должность главного тренера первой команды клуба.

Новый главный тренер «горняков» уже дал первый комментарий в должности:

«Я горжусь тем, что присоединился к «Шахтеру» – великому клубу с богатой историей и большими традициями. Это команда, хорошо известная во всей Европе, с амбицией побеждать в каждом матче. Надеюсь внести свой вклад в наследие клуба и подарить нашим болельщикам много радостных моментов через нашу игру. У нас есть большое желание добывать трофеи – как в Украине, так и в европейских турнирах».