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  4. Туран дал первый комментарий после назначения главным тренером Шахтера
Украина. Премьер лига
27 мая 2025, 21:49 |
2618
2

Туран дал первый комментарий после назначения главным тренером Шахтера

Турецкий специалист хочет побеждать в каждом матче

27 мая 2025, 21:49 |
2618
2
Туран дал первый комментарий после назначения главным тренером Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Туран

27 мая 2025 года донецкий «Шахтер» официально объявил о назначении турецкого специалиста Арды Турана на должность главного тренера первой команды клуба.

Новый главный тренер «горняков» уже дал первый комментарий в должности:

«Я горжусь тем, что присоединился к «Шахтеру» – великому клубу с богатой историей и большими традициями. Это команда, хорошо известная во всей Европе, с амбицией побеждать в каждом матче. Надеюсь внести свой вклад в наследие клуба и подарить нашим болельщикам много радостных моментов через нашу игру. У нас есть большое желание добывать трофеи – как в Украине, так и в европейских турнирах».

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Дмитрий Вус Источник: ФК Шахтер Донецк
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Richard Lewis
Про ДНК забув. Ну нічо, ще вивчить 
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+3
a.fedorenko1953
" атакуй - не атакуй , все одно получиш  ... " , якщо ахмет лімони не вкине.
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+2
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