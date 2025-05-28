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  4. Алиев обратился к ветерану ВСУ, который обвинил его в фейковой службе
Украина. Премьер лига
28 мая 2025, 00:25 |
924
2

Алиев обратился к ветерану ВСУ, который обвинил его в фейковой службе

Бывший полузащитник сборной Украины отреагировал на слова Олега Симороза

28 мая 2025, 00:25 |
924
2
Алиев обратился к ветерану ВСУ, который обвинил его в фейковой службе
Александр Алиев

Бывший полузащитник национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Александр Алиев ответил на обвинения в фейковой службе от ветерана Вооруженных сил Украины Олега Симороза:

«Хочу сказать за то интервью, которое дал один якобы воин. Друг, я тебе честно хочу сказать одно. Я увидел, что ты инвалид, что ты без ног, поэтому не хочу продвигать это дальше.

Ты прекрасно знаешь, что я в 112-й бригаде, начинал в 129-м батальоне. И ты знаешь прекрасно подразделение «Призрак». Если ты действительно служил в 129-м батальоне, то ты знаешь прекрасно, как к нам относились и что мы делали. Я понимаю, что это у тебя был пиар-ход, ты хотел попиариться... Я тебе могу пожелать одно – здоровья и, самое главное, всем нам мирного неба над головой. Так что всего тебе наилучшего».

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Динамо Киев Александр Алиев Вооруженные силы Украины российско-украинская война
Дмитрий Вус Источник: Instagram
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Комментарии 2
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apepa
Что то давно новостей про Милевского не было. Не забухал ли он??
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-3
apepa
Пиарицца на войне не хорошо Алиев. Очень не хорошо!
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-3
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