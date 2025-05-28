Алиев обратился к ветерану ВСУ, который обвинил его в фейковой службе

Бывший полузащитник национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Александр Алиев ответил на обвинения в фейковой службе от ветерана Вооруженных сил Украины Олега Симороза:

«Хочу сказать за то интервью, которое дал один якобы воин. Друг, я тебе честно хочу сказать одно. Я увидел, что ты инвалид, что ты без ног, поэтому не хочу продвигать это дальше.

Ты прекрасно знаешь, что я в 112-й бригаде, начинал в 129-м батальоне. И ты знаешь прекрасно подразделение «Призрак». Если ты действительно служил в 129-м батальоне, то ты знаешь прекрасно, как к нам относились и что мы делали. Я понимаю, что это у тебя был пиар-ход, ты хотел попиариться... Я тебе могу пожелать одно – здоровья и, самое главное, всем нам мирного неба над головой. Так что всего тебе наилучшего».