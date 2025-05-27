СВИТОЛИНА: «Я способна играть на высоком уровне и конкурировать с лучшими»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина побывала в студии канала Tennis Channel и ответила на многочисленные вопросы.

«Я стараюсь выложиться по максимуму в ближайшие пару лет, – рассказала 14-я ракетка мира еще на турнире в Риме. – Не знаю, сколько лет у меня еще впереди, но именно сейчас я хочу сделать рывок.

Я чувствую себя в хорошей форме, играю уверенно, ментально полностью сосредоточена на турнирах. Хочу найти это преимущество, бросить вызов топ-игрокам и снова войти в их число. Чтобы добиться этого, нужно быть практически идеальной, или, по крайней мере, найти свой собственный путь. У меня есть весь опыт предыдущих лет, но сейчас теннис стал более мощным, и все решают мелочи».

Бывшая третья ракетка мира, Свитолина покинула тур через несколько месяцев после завоевания бронзы на Олимпийских играх. Вместе с мужем, французским теннисистом Гаэлем Монфисом, она стала мамой дочери Скай. Тогда было мало признаков того, что украинка собирается возобновлять карьеру, которая на тот момент длилась уже более десяти лет.

Однако, когда она вернулась на большую арену на Ролан Гаррос 2023, стало ясно – что-то изменилось. Свитолина по-прежнему оставалась контратакующей теннисисткой, но теперь она играла с более агрессивным настроем. Больше не было прежней пассивности, стоившей ей много тяжелых матчей, включая знаменитое поражение в четвертьфинале Ролан Гаррос 2017 от Симоны Халеп с преимуществом 6:4, 5:1. На смену пришло желание пробивать виннеры с обеих сторон.

Результаты не заставили себя ждать. Четвертьфинал в Париже, затем – полуфинал на Уимблдоне, где Свитолина провела выдающийся матч против первой ракетки мира Иги Свентек. Под крышей Центрального корта она пробила эффектный бэкхенд по линии и завершила подачей одну из самых громких побед в карьере.

«Я всегда хотела улучшить подачу, усилить удары, добиться более чистого контакта с мячом, – вспоминала Свитолина на US Open того года. – И у меня появилось время. С января по первый матч у нас было три месяца на то, чтобы просто работать над моей игрой».

Стремительное возвращение на корт привело и к череде травм, но Свитолина предпочла играть через боль, чтобы представлять Украину в Париже на Олимпиаде – турнире, имеющем для нее особое значение в условиях продолжающейся войны.

«Это первое, о чем я думаю, когда просыпаюсь, – сказала она после победы в первом круге Ролан Гаррос со счетом 6:1, 6:1 над Зейнеп Сонмез. – Всего вчера был мощный обстрел Киева… Мне пришлось много работать с психологом и командой, чтобы научиться находить в этом всем внутренний комфорт.

Но, конечно, это очень сложно. Каждый день на Украину падают ракеты. Каждый раз, когда я звоню родителям или бабушке, которые все еще там, я слышу только плохие новости».

Свитолина оказывает прямую помощь украинским военным через свой благотворительный фонд, а на корте вдохновляет болельщиков своей игрой. После операции на ноге в межсезонье она провела оставшееся время, сосредоточившись на самосовершенствовании, и даже сменила ракетку с Wilson на Diadem Axis.

«О ней мне рассказал брат Гаэля – Дарил, – призналась она в Риме. – Он говорил, что у этих ракеток все еще сохраняется специальная структура внутри обода. У большинства брендов ее уже нет. Это хорошо влияет на мою игру.

Я получаю больше легкой мощности. Удары стали сильнее, возможно, даже тяжелее. И подача сразу прибавила – это видно на скоростном табло».

Свитолина успешно начала 2025 год, добравшись до четвертьфиналов на Australian Open и в Индиан-Уэллсе. На грунте она уже выиграла титул в Руане и провела четвертьфиналы в Мадриде и Риме. С 26 победами за сезон, она на 4 матча отстает от своего общего показателя 2024 года – что сама считает следствием улучшения физической формы.

«Я сыграла много интенсивных матчей, – говорит Свитолина, выигравшая 6 из 9 трехсетовых поединков в сезоне. – Такое чувство, что уже много лет не проводила столько встреч. Но это приятная проблема!»

Несмотря на перемены, ее постоянной опорой остается тренер Эндрю Беттлс, с которым она возобновила сотрудничество после успешного 2023 года с Раймоном Слейтером. Сначала он был ее спарринг-партнером, а с 2018 года стал основным тренером – под его руководством Свитолина выиграла Итоговый турнир WTA и дважды дошла до полуфиналов на турнирах Большого шлема в 2019 году.

«Жаль, что у меня не было большой команды в начале карьеры, – вспоминает она. – Тогда это было не так популярно, но это, возможно, помогло бы мне лучше следить за здоровьем и физподготовкой. Сейчас молодые игроки приезжают на турнир уже с четырьмя-пятью людьми. Это давление, но в то же время гарантия качества, долгой карьеры, избежание травм. Мы и видим сейчас, что молодые спортсмены более подготовлены и выносливы».

Другая неизменная поддержка – муж Гаэль Монфис, который не только воспитывает вместе с ней дочку Скай, но и в 38 лет сам остается боевой единицей на родном турнире. Несмотря на то, что он чуть-чуть не попал в число сеяных, Монфис начал 2025 год с титула в Окленде и четвертого раунда на Australian Open.

«Мы вдохновляем друг друга. У нас обоих было возвращение: он не знал, сможет ли вернуться после травм. На корте мы работаем и веселимся, а дома полностью отключаемся от тенниса. У каждого из нас есть проекты: у меня фонд и социальные инициативы, у него YouTube-канал и другие идеи.

Мы любим друг друга такими, какие мы есть – и как теннисисты на корте, и как обычные люди вне его. Я просто обычная Элина!»

В своем участке сетки Ролан Гаррос, где находятся действующая чемпионка Ига Свентек и четвертая сеяная Жасмин Паолини, Свитолина, посеянная под 13-м номером, может вернуться в топ-10 впервые с 2021 года.

«Я очень много работала, чтобы быть где-то рядом с топ-игроками. Мне все еще есть что улучшать в своей игре, есть моменты, которые можно довести до идеала. Но я чувствую, что в хорошей форме способна играть на высоком уровне и конкурировать с лучшими. Главное - продолжать стучаться, продолжать искать свою лучшую игру в каждом матче».