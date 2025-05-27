Барселона – одна из лучших атакующих команд в сезоне

Матчем проти Атлетіка в Більбао Барселона закінчила сезон 2024/25, в якому стала чемпіоном Іспанії, а також володарем Кубка та Суперкубка країни.

Блаугранас забили 174 голи в сезоні 2024/25 в усіх турнірах. Це стало третім найкращим результатом каталонців в історії.

190 – 2011/12 (114 – Ла Ліга; 35 – Ліга чемпіонів; 26 – Кубок Іспанії; 5 – Суперкубок Іспанії; 2 – Суперкубок УЄФА; 8 – Клубний чемпіонат світу)

181 – 2014/15 (110 – Ла Ліга; 31 – Ліга чемпіонів; 34 – Кубок Іспанії; 6 – Клубний чемпіонат світу)

174 – 2024/25 (102 – Ла Ліга; 43 – Ліга чемпіонів; 22 – Кубок Іспанії; 7 – Суперкубок Іспанії)

Барселона стала четвертою серед всіх європейських команд в сезоні 2024/25, яка забила 100+ голів в національному чемпіонаті.

123 – Црвена Звезда

112 – Селтік

103 – ПСВ

102 – Барселона