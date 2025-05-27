Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Барселона – одна из лучших атакующих команд в сезоне
Испания
27 мая 2025, 18:30 | Обновлено 27 мая 2025, 19:51
353
1

Барселона – одна из лучших атакующих команд в сезоне

Каталонцы вошли в четверку команд Европы со 100+ голами в чемпионате.

27 мая 2025, 18:30 | Обновлено 27 мая 2025, 19:51
353
1
Барселона – одна из лучших атакующих команд в сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine

Матчем проти Атлетіка в Більбао Барселона закінчила сезон 2024/25, в якому стала чемпіоном Іспанії, а також володарем Кубка та Суперкубка країни.

Блаугранас забили 174 голи в сезоні 2024/25 в усіх турнірах. Це стало третім найкращим результатом каталонців в історії.

  • 190 – 2011/12 (114 – Ла Ліга; 35 – Ліга чемпіонів; 26 – Кубок Іспанії; 5 – Суперкубок Іспанії; 2 – Суперкубок УЄФА; 8 – Клубний чемпіонат світу)
  • 181 – 2014/15 (110 – Ла Ліга; 31 – Ліга чемпіонів; 34 – Кубок Іспанії; 6 – Клубний чемпіонат світу)
  • 174 – 2024/25 (102 – Ла Ліга; 43 – Ліга чемпіонів; 22 – Кубок Іспанії; 7 – Суперкубок Іспанії)

Барселона стала четвертою серед всіх європейських команд в сезоні 2024/25, яка забила 100+ голів в національному чемпіонаті.

  • 123 – Црвена Звезда
  • 112 – Селтік
  • 103 – ПСВ
  • 102 – Барселона
По теме:
Это так возобновил карьеру. Польский голкипер Барселоны продлит контракт
Не Рафинья. WhoScored назвал лучшего игрока Европы сезона 2024/25
ОФИЦИАЛЬНО. Не дождался. Легендарный бомбардир покидает Реал
Барселона статистика чемпионат Испании по футболу
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мендеш нашел для Лунина новый клуб. Но у Андрея другие планы
Футбол | 27 мая 2025, 08:25 9
Мендеш нашел для Лунина новый клуб. Но у Андрея другие планы
Мендеш нашел для Лунина новый клуб. Но у Андрея другие планы

Украинский вратарь не спешит покидать мадридский гранд

Ломаченко вернулся в Украину для важной миссии
Бокс | 27 мая 2025, 00:05 1
Ломаченко вернулся в Украину для важной миссии
Ломаченко вернулся в Украину для важной миссии

Василий посетил боксерское мероприятие в Винницкой области

ОФИЦИАЛЬНО. Вердер уволил самого успешного тренера последних сезонов
Футбол | 27.05.2025, 18:04
ОФИЦИАЛЬНО. Вердер уволил самого успешного тренера последних сезонов
ОФИЦИАЛЬНО. Вердер уволил самого успешного тренера последних сезонов
Рома приняла решение по Довбику после невыхода в ЛЧ. Его хочет топ-клуб
Футбол | 27.05.2025, 07:36
Рома приняла решение по Довбику после невыхода в ЛЧ. Его хочет топ-клуб
Рома приняла решение по Довбику после невыхода в ЛЧ. Его хочет топ-клуб
Почему Шахтер болеет за Славен Белупо. Возможные соперники горняков в ЛЕ
Футбол | 27.05.2025, 13:50
Почему Шахтер болеет за Славен Белупо. Возможные соперники горняков в ЛЕ
Почему Шахтер болеет за Славен Белупо. Возможные соперники горняков в ЛЕ
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Денис Брегін
слабенько, он "шампиони" скільки назабивали
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Господи, если он это сделает – будет лучшим в истории»
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Господи, если он это сделает – будет лучшим в истории»
26.05.2025, 08:59
Бокс
Реал принял предложение по трансферу Лунина. Куда его продадут?
Реал принял предложение по трансферу Лунина. Куда его продадут?
26.05.2025, 03:11 5
Футбол
Четвертая ракетка мира потерпел поражение на старте Ролан Гаррос
Четвертая ракетка мира потерпел поражение на старте Ролан Гаррос
26.05.2025, 17:40 3
Теннис
Источник назвал нового тренера Полесья. Его умоляли не идти
Источник назвал нового тренера Полесья. Его умоляли не идти
26.05.2025, 09:02 10
Футбол
Легендарный Амир Хан назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
Легендарный Амир Хан назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
26.05.2025, 03:49 2
Бокс
Тони БЕЛЛЬЮ: «Реванш Усик – Дюбуа? Он уверен, но его нокаутируют»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Реванш Усик – Дюбуа? Он уверен, но его нокаутируют»
26.05.2025, 04:25 1
Бокс
Хаби Алонсо и Флорентино Перес приняли неожиданное решение по вратарю
Хаби Алонсо и Флорентино Перес приняли неожиданное решение по вратарю
26.05.2025, 20:18 3
Футбол
Барселона определила сумму, за которую продаст Ямаля
Барселона определила сумму, за которую продаст Ямаля
26.05.2025, 04:43 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем