Барселона – одна из лучших атакующих команд в сезоне
Каталонцы вошли в четверку команд Европы со 100+ голами в чемпионате.
Матчем проти Атлетіка в Більбао Барселона закінчила сезон 2024/25, в якому стала чемпіоном Іспанії, а також володарем Кубка та Суперкубка країни.
Блаугранас забили 174 голи в сезоні 2024/25 в усіх турнірах. Це стало третім найкращим результатом каталонців в історії.
- 190 – 2011/12 (114 – Ла Ліга; 35 – Ліга чемпіонів; 26 – Кубок Іспанії; 5 – Суперкубок Іспанії; 2 – Суперкубок УЄФА; 8 – Клубний чемпіонат світу)
- 181 – 2014/15 (110 – Ла Ліга; 31 – Ліга чемпіонів; 34 – Кубок Іспанії; 6 – Клубний чемпіонат світу)
- 174 – 2024/25 (102 – Ла Ліга; 43 – Ліга чемпіонів; 22 – Кубок Іспанії; 7 – Суперкубок Іспанії)
Барселона стала четвертою серед всіх європейських команд в сезоні 2024/25, яка забила 100+ голів в національному чемпіонаті.
- 123 – Црвена Звезда
- 112 – Селтік
- 103 – ПСВ
- 102 – Барселона
Equipas que marcaram 💯 + golos nas Ligas UEFA 2024/25:— Playmaker (@playmaker_PT) May 27, 2025
123 🇷🇸 Crvena Zvezda
112 🏴 Celtic
103 🇳🇱 PSV
102 🇪🇸 Barcelona pic.twitter.com/Z0DBrQv9D8
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