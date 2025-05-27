23-кратная чемпионка Grand Slam снялась в новом видео ютубера MrBeast

Легендарная теннисистка Серена Уильямс попала в заголовки новостей благодаря участию в новом челлендже известного ютубера MrBeast.

Серена Уильямс присоединилась к MrBeast в его новом видео на YouTube, где вместе с другими спортивными звездами, включая Неймара и Стефена Карри, приняла участие в челлендже с призовым фондом в полмиллиона долларов. MrBeast стал самым популярным контент-мейкером в мире, известным своими конкурсами и испытаниями, где подписчики соревнуются за призы от тысяч до миллионов долларов.

В одном из эпизодов видео Серена стала главной звездой, выполняя подачу против четырех соперниц одновременно. Мощность ее подачи, достигшая 109 км/ч (67,7 миль/ч), оказалась непреодолимой. Уильямс решила пожертвовать выигранные 100 000 долларов на благотворительность.

23-кратная чемпионка турниров Большого шлема позже поделилась фото с известным блогером на корте.

«Это был невероятный день на корте с @mrbeast, аааааааааааа, да, MR BEAST! Я – фанатка! Мы много смеялись, собрали деньги на благотворительность и создали незабываемые воспоминания. Видео уже доступно на YouTube – не пропустите! Я должна была обыграть четырех девушек одновременно... думаете, у меня получилось? Смотрите!» – написала 23-кратная чемпионка турниров Большого шлема в своем Instagram.