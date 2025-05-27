Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. 23-кратная чемпионка Grand Slam снялась в новом видео ютубера MrBeast
Другие новости
27 мая 2025, 18:56 | Обновлено 27 мая 2025, 18:59
268
0

23-кратная чемпионка Grand Slam снялась в новом видео ютубера MrBeast

Легендарная теннисистка Серена Уильямс попала в заголовки новостей

27 мая 2025, 18:56 | Обновлено 27 мая 2025, 18:59
268
0
23-кратная чемпионка Grand Slam снялась в новом видео ютубера MrBeast
Instagram. Серена Уильямс

Легендарная теннисистка Серена Уильямс попала в заголовки новостей благодаря участию в новом челлендже известного ютубера MrBeast.

Серена Уильямс присоединилась к MrBeast в его новом видео на YouTube, где вместе с другими спортивными звездами, включая Неймара и Стефена Карри, приняла участие в челлендже с призовым фондом в полмиллиона долларов. MrBeast стал самым популярным контент-мейкером в мире, известным своими конкурсами и испытаниями, где подписчики соревнуются за призы от тысяч до миллионов долларов.

В одном из эпизодов видео Серена стала главной звездой, выполняя подачу против четырех соперниц одновременно. Мощность ее подачи, достигшая 109 км/ч (67,7 миль/ч), оказалась непреодолимой. Уильямс решила пожертвовать выигранные 100 000 долларов на благотворительность.

23-кратная чемпионка турниров Большого шлема позже поделилась фото с известным блогером на корте.

«Это был невероятный день на корте с @mrbeast, аааааааааааа, да, MR BEAST! Я – фанатка! Мы много смеялись, собрали деньги на благотворительность и создали незабываемые воспоминания. Видео уже доступно на YouTube – не пропустите! Я должна была обыграть четырех девушек одновременно... думаете, у меня получилось? Смотрите!» – написала 23-кратная чемпионка турниров Большого шлема в своем Instagram.

По теме:
Анчелотти объяснил, почему не вызвал Неймара в сборную Бразилии
Неймар вернулся, но не помог. Сантос вылетел из Кубка Бразилии
Лапорта принял решение относительно трансфера Неймара в Барселону
Серена Уильямс Неймар Стефен Карри
Вячеслав Кулаковский Источник
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стародубцева вышла во второй раунд парного разряда Ролан Гаррос 2025
Теннис | 27 мая 2025, 16:08 6
Стародубцева вышла во второй раунд парного разряда Ролан Гаррос 2025
Стародубцева вышла во второй раунд парного разряда Ролан Гаррос 2025

Юлия и Анастасия Децюк переиграли французский дуэт Дартрон / Ракотоманга

Мирон МАРКЕВИЧ: «Он лучший игрок нашего чемпионата»
Футбол | 26 мая 2025, 23:27 1
Мирон МАРКЕВИЧ: «Он лучший игрок нашего чемпионата»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Он лучший игрок нашего чемпионата»

Заслуженный тренер высказался о Ярмоленко

Забарного хочет подписать один из лучших тренеров АПЛ
Футбол | 26.05.2025, 20:43
Забарного хочет подписать один из лучших тренеров АПЛ
Забарного хочет подписать один из лучших тренеров АПЛ
Александрия нашла сенсационную замену Ротаню. Иностранный экс-коуч Шахтера
Футбол | 27.05.2025, 14:19
Александрия нашла сенсационную замену Ротаню. Иностранный экс-коуч Шахтера
Александрия нашла сенсационную замену Ротаню. Иностранный экс-коуч Шахтера
Виктор ЛЕОНЕНКО: «А зачем его тренировать, если он и так все умеет?»
Футбол | 27.05.2025, 08:57
Виктор ЛЕОНЕНКО: «А зачем его тренировать, если он и так все умеет?»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «А зачем его тренировать, если он и так все умеет?»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Хаби Алонсо и Флорентино Перес приняли неожиданное решение по вратарю
Хаби Алонсо и Флорентино Перес приняли неожиданное решение по вратарю
26.05.2025, 20:18 3
Футбол
Рома приняла решение по Довбику после невыхода в ЛЧ. Его хочет топ-клуб
Рома приняла решение по Довбику после невыхода в ЛЧ. Его хочет топ-клуб
27.05.2025, 07:36 11
Футбол
Юрий ВЕРНИДУБ: «Я тебе никогда больше руку не подам»
Юрий ВЕРНИДУБ: «Я тебе никогда больше руку не подам»
26.05.2025, 07:43 2
Футбол
Вместе с Костюк. Четыре сеяные теннисистки вылетели из РГ-25 в первый день
Вместе с Костюк. Четыре сеяные теннисистки вылетели из РГ-25 в первый день
26.05.2025, 03:49
Теннис
Не Полесье? Назван клуб, который в сезоне 2025/26 будет тренировать Ротань
Не Полесье? Назван клуб, который в сезоне 2025/26 будет тренировать Ротань
26.05.2025, 11:39 14
Футбол
Четвертая ракетка мира потерпел поражение на старте Ролан Гаррос
Четвертая ракетка мира потерпел поражение на старте Ролан Гаррос
26.05.2025, 17:40 3
Теннис
Легенда бокса: «Реванш Усика и Дюбуа? Он его вынесет, выбьет с ринга»
Легенда бокса: «Реванш Усика и Дюбуа? Он его вынесет, выбьет с ринга»
26.05.2025, 08:20 3
Бокс
Реал принял предложение по трансферу Лунина. Куда его продадут?
Реал принял предложение по трансферу Лунина. Куда его продадут?
26.05.2025, 03:11 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем