Бывшая вторая ракетка мира завершила выступление на РГ уже в первом раунде
Онс Жабер потерпела поражение от Магдалены Френх
Теннисистка из Туниса Онс Жабер (WTA 36) завершила выступление на Ролан Гаррос уже в первом раунде турнира.
Бывшая вторая ракетка мира в двухсетовом поединке потерпела поражение от 25-й сеяной Магдалены Френх (WTA 26) из Польши. В первом сете польская теннисистка в упорной борьбе вырвала победу лишь на тай-брейке, а во втором – повесила опытной Жабер баранку.
Теннисистки провели на корте 1 час и 48 минут. Это было их третье очное противостояние и первая победа польской спортсменки.
Ролан Гаррос 2025. 1/64 финала
Онс Жабер (Тунис) – Магдалена Френх (Польша) – 6:7 (4:7), 0:6
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З іншого боку хіба тільки Жабер тут провалилася. А Саккарі (де Марія зупинить падіння невідомо). А Мертенс, яка взагалі програла представниці четвертої (!) сотні. Щоправда, чистій грунтівниці. 6 ITF і челенджер, і все на грунті.