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Ролан Гаррос
27 мая 2025, 20:22 | Обновлено 27 мая 2025, 20:23
1125
3

Бывшая вторая ракетка мира завершила выступление на РГ уже в первом раунде

Онс Жабер потерпела поражение от Магдалены Френх

27 мая 2025, 20:22 | Обновлено 27 мая 2025, 20:23
1125
3
Бывшая вторая ракетка мира завершила выступление на РГ уже в первом раунде
Getty Images/Global Images Ukraine

Теннисистка из Туниса Онс Жабер (WTA 36) завершила выступление на Ролан Гаррос уже в первом раунде турнира.

Бывшая вторая ракетка мира в двухсетовом поединке потерпела поражение от 25-й сеяной Магдалены Френх (WTA 26) из Польши. В первом сете польская теннисистка в упорной борьбе вырвала победу лишь на тай-брейке, а во втором – повесила опытной Жабер баранку.

Теннисистки провели на корте 1 час и 48 минут. Это было их третье очное противостояние и первая победа польской спортсменки.

Ролан Гаррос 2025. 1/64 финала

Онс Жабер (Тунис) – Магдалена Френх (Польша) – 6:7 (4:7), 0:6

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Ролан Гаррос 2025 Онс Жабер Магдалена Френх
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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Комментарии 3
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Sashamar
Онс - все (а шкода). Після 30 їй все складніше буде контролювати свою вагу. 
З іншого боку хіба тільки Жабер тут провалилася. А Саккарі (де Марія зупинить падіння невідомо). А Мертенс, яка взагалі програла представниці четвертої (!) сотні. Щоправда, чистій грунтівниці. 6 ITF і челенджер, і все на грунті.
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+1
Pat_riot
Тенісистка із (колись) самою несамовитою підтримкою в соцмережах. Хіба що Халеп трохи близько стояла. 30. Непоганий привід спробувати ще щось у житті.
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0
Олександр Науменко
Дуже стрімке падіння Онс.
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0
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