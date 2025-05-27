Бывшая вторая ракетка мира завершила выступление на РГ уже в первом раунде

Теннисистка из Туниса Онс Жабер (WTA 36) завершила выступление на Ролан Гаррос уже в первом раунде турнира.

Бывшая вторая ракетка мира в двухсетовом поединке потерпела поражение от 25-й сеяной Магдалены Френх (WTA 26) из Польши. В первом сете польская теннисистка в упорной борьбе вырвала победу лишь на тай-брейке, а во втором – повесила опытной Жабер баранку.

Теннисистки провели на корте 1 час и 48 минут. Это было их третье очное противостояние и первая победа польской спортсменки.

Ролан Гаррос 2025. 1/64 финала

Онс Жабер (Тунис) – Магдалена Френх (Польша) – 6:7 (4:7), 0:6