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  4. ВИДЕО. Новаку мешал ветер. Джокович успешно стартовал на Ролан Гаррос 2025
Ролан Гаррос
27 мая 2025, 18:20 |
122
0

ВИДЕО. Новаку мешал ветер. Джокович успешно стартовал на Ролан Гаррос 2025

Сербский теннисист переиграл Маккензи Макдонольда в первом раунде мейджора в Париже

27 мая 2025, 18:20 |
122
0
ВИДЕО. Новаку мешал ветер. Джокович успешно стартовал на Ролан Гаррос 2025
Getty Images/Global Images Ukraine

24-кратный победитель турниров Grand Slam Новак Джокович (Сербия, ATP 6) вышел во второй раунд Открытого чемпионата Франции 2025.

На старте мейджора в Париже сербский теннисист в трех сетах разобрался с Маккензи Макдональдом (США, ATP 98) за 2 часа.

Ролан Гаррос 2025. 1/64 финала

Маккензи Макдональд (США) – Новак Джокович (Сербия) [6] – 3:6, 3:6, 3:6

Новак впервые провел очное противостояние против Маккензи.

На протяжении матча Джокович несколько раз жаловался судье на сильный ветер и просил закрыть крышу. Но рефери этого не сделал.

Во втором круге РГ-2025 Новак поборется либо против Корентена Муте (Франция, ATP 73), либо против Клемана Табура (Франция, ATP 280).

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Новак Джокович Маккензи Макдональд Ролан Гаррос 2025 видео
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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