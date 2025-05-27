ВИДЕО. Новаку мешал ветер. Джокович успешно стартовал на Ролан Гаррос 2025

24-кратный победитель турниров Grand Slam Новак Джокович (Сербия, ATP 6) вышел во второй раунд Открытого чемпионата Франции 2025.

На старте мейджора в Париже сербский теннисист в трех сетах разобрался с Маккензи Макдональдом (США, ATP 98) за 2 часа.

Ролан Гаррос 2025. 1/64 финала

Маккензи Макдональд (США) – Новак Джокович (Сербия) [6] – 3:6, 3:6, 3:6

Новак впервые провел очное противостояние против Маккензи.

На протяжении матча Джокович несколько раз жаловался судье на сильный ветер и просил закрыть крышу. Но рефери этого не сделал.

Во втором круге РГ-2025 Новак поборется либо против Корентена Муте (Франция, ATP 73), либо против Клемана Табура (Франция, ATP 280).