ВИДЕО. Новаку мешал ветер. Джокович успешно стартовал на Ролан Гаррос 2025
Сербский теннисист переиграл Маккензи Макдонольда в первом раунде мейджора в Париже
24-кратный победитель турниров Grand Slam Новак Джокович (Сербия, ATP 6) вышел во второй раунд Открытого чемпионата Франции 2025.
На старте мейджора в Париже сербский теннисист в трех сетах разобрался с Маккензи Макдональдом (США, ATP 98) за 2 часа.
Ролан Гаррос 2025. 1/64 финала
Маккензи Макдональд (США) – Новак Джокович (Сербия) [6] – 3:6, 3:6, 3:6
Новак впервые провел очное противостояние против Маккензи.
На протяжении матча Джокович несколько раз жаловался судье на сильный ветер и просил закрыть крышу. Но рефери этого не сделал.
Во втором круге РГ-2025 Новак поборется либо против Корентена Муте (Франция, ATP 73), либо против Клемана Табура (Франция, ATP 280).
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