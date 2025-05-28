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Украина. Премьер лига
28 мая 2025, 10:56 | Обновлено 28 мая 2025, 11:06
396
1

«Это мечта». Легионер высказался о своем возможном трансфере в Динамо

Ибрахим Кане не прочь сменить «Ворсклу» на столичный клуб

28 мая 2025, 10:56 | Обновлено 28 мая 2025, 11:06
396
1
«Это мечта». Легионер высказался о своем возможном трансфере в Динамо
ФК Ворскла. Ибрахим Кане

Малийский фланговый полузащитник полтавской «Ворсклы» Ибрахим Кане дал комментарий на фоне слухов о своем потенциальном переходе в киевское «Динамо»:

«Интерес есть. О нем мне сообщил вице-президент «Ворсклы». Надеюсь, все будет хорошо. Играть за такую большую команду, как «Динамо», это мечта каждого футболиста. Да, есть интерес и из Европы. Но, как я уже сказал, последнее слово за клубом.

Смотрел матчи «Динамо» в Европе, их старт в квалификации ЛЧ перед началом чемпионата. Ярмоленко и Волошин – талантливые футболисты. Моя самая сильная сторона – контратаки. «Динамо» или «Шахтер»? «Динамо».

В сезоне 2024/25 Ибрахим Кане провел 31 матч на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Ранее сообщалось, что «Ворскла» просит за своего игрока 1 миллион долларов.

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Динамо Киев трансферы Ворскла Полтава Ибрахим Кане трансферы УПЛ Колос Ковалевка
Дмитрий Вус Источник: Telegram
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Xvalenok03
Какой интеллигентный футболист.
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