«Это мечта». Легионер высказался о своем возможном трансфере в Динамо

Малийский фланговый полузащитник полтавской «Ворсклы» Ибрахим Кане дал комментарий на фоне слухов о своем потенциальном переходе в киевское «Динамо»:

«Интерес есть. О нем мне сообщил вице-президент «Ворсклы». Надеюсь, все будет хорошо. Играть за такую большую команду, как «Динамо», это мечта каждого футболиста. Да, есть интерес и из Европы. Но, как я уже сказал, последнее слово за клубом.

Смотрел матчи «Динамо» в Европе, их старт в квалификации ЛЧ перед началом чемпионата. Ярмоленко и Волошин – талантливые футболисты. Моя самая сильная сторона – контратаки. «Динамо» или «Шахтер»? «Динамо».

В сезоне 2024/25 Ибрахим Кане провел 31 матч на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Ранее сообщалось, что «Ворскла» просит за своего игрока 1 миллион долларов.