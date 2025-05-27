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  4. Манчестер Юнайтед интересуется игроком сборной Украины
Англия
27 мая 2025, 17:48 |
987
3

Манчестер Юнайтед интересуется игроком сборной Украины

Гранд АПЛ положил глаз на Анатолия Трубина

27 мая 2025, 17:48 |
987
3
Манчестер Юнайтед интересуется игроком сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский вратарь лиссабонской «Бенфики» Анатолий Трубин может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», сообщает Twitter-паблик Jorge das Transferências.

По информации источника, гранд английской Премьер-лиги, который летом намерен избавиться от своего «первого номера» Андре Онана, проявляет интерес к подписанию 23-летнего вратаря португальского клуба.

В текущем сезоне Трубин сыграл за «Бенфику» 47 матчей, в которых пропустил 48 голов. Контракт Анатолия с лиссабонским клубом рассчитан до лета 2028 года. Рыночная трансферная стоимость украинца составляет 25 млн евро.

Ранее в Португалии Трубина поставили выше одного из самых дорогих вратарей мира

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Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Комментарии 3
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Burevestnik
брехня
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Mark4854590
Там місце у воротах після Онана прокляте. Трубіну, якщо перейде, треба буде священника запрошувати)
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0
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