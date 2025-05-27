Манчестер Юнайтед интересуется игроком сборной Украины

Украинский вратарь лиссабонской «Бенфики» Анатолий Трубин может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», сообщает Twitter-паблик Jorge das Transferências.

По информации источника, гранд английской Премьер-лиги, который летом намерен избавиться от своего «первого номера» Андре Онана, проявляет интерес к подписанию 23-летнего вратаря португальского клуба.

В текущем сезоне Трубин сыграл за «Бенфику» 47 матчей, в которых пропустил 48 голов. Контракт Анатолия с лиссабонским клубом рассчитан до лета 2028 года. Рыночная трансферная стоимость украинца составляет 25 млн евро.

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