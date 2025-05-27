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Лига конференций
27 мая 2025, 18:32 | Обновлено 27 мая 2025, 19:00
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Где смотреть онлайн финал Лиги конференций Бетис – Челси

Решающий поединок еврокубка состоится 28 мая во Вроцлаве и начнется в 22:00 по Киеву

27 мая 2025, 18:32 | Обновлено 27 мая 2025, 19:00
248
0
Где смотреть онлайн финал Лиги конференций Бетис – Челси
Коллаж Sport.ua

28 мая состоится финальный матч Лиги конференций 2024/25 между командами Бетис (Испания) и Челси (Англия).

Поединок состоится на стадионе Вроцлав Арена в Польше. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром предстоящего противостояния будет представитель Боснии и Герцеговины Ирфан Пельто.

Бетис в основном этапе ЛК занял 15-е место с 10 очками и в плей-офф стартовал с 1/16 финала, откуда по пути в решающий поединок прошел Гент, Виторию Гимараеш, Ягеллонию и Фиорентину.

Челси стал первым в основном этапе с 18 пунктами и с 1/8 финала по финал одолел Копенгаген, Легию и Юргорден.

Где смотреть онлайн финал Лиги конференций Бетис – Челси

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Бетис – Челси
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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