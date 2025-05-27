28 мая состоится финальный матч Лиги конференций 2024/25 между командами Бетис (Испания) и Челси (Англия).

Поединок состоится на стадионе Вроцлав Арена в Польше. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром предстоящего противостояния будет представитель Боснии и Герцеговины Ирфан Пельто.

Бетис в основном этапе ЛК занял 15-е место с 10 очками и в плей-офф стартовал с 1/16 финала, откуда по пути в решающий поединок прошел Гент, Виторию Гимараеш, Ягеллонию и Фиорентину.

Челси стал первым в основном этапе с 18 пунктами и с 1/8 финала по финал одолел Копенгаген, Легию и Юргорден.

Где смотреть онлайн финал Лиги конференций Бетис – Челси

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

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