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Украина. Премьер лига
27 мая 2025, 17:59 | Обновлено 27 мая 2025, 18:03
393
0

«Нас должны уважать». Клуб УПЛ рассказал о трансферных планах

Верес хочет подписать 5-6 новичков

27 мая 2025, 17:59 | Обновлено 27 мая 2025, 18:03
393
0
«Нас должны уважать». Клуб УПЛ рассказал о трансферных планах
ФК Верес

Спортивный директор клуба УПЛ Верес Юрий Габовда надеется, что летом удастся усилить состав и сделать так, чтобы команда закрепилась в элите и заставила себя уважать.

Клуб рассчитывает на 5-6 новичков.

«Верес должен закрепиться в УПЛ, чтобы нас всегда уважали. Поэтому мы должны качественно усилиться. Мы продолжаем придерживаться идеи привлечения в первую команду нашей молодежи, но эта молодежь должна доказывать свое право играть на таком уровне. На перспективу – это только наша молодежь. Взрослые игроки, которые придут в команду летом – должны уже сегодня и без времени на адаптацию быть готовы помочь первой команде».

«Сейчас мы собираемся усилиться пятью-шестью новичками, – рассказал Габовда.

Команда завершила сезон 2024/25 на 9-м месте.

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Верес Ровно Юрий Габовда трансферы трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: ФК Верес
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