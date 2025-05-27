«Нас должны уважать». Клуб УПЛ рассказал о трансферных планах

Спортивный директор клуба УПЛ Верес Юрий Габовда надеется, что летом удастся усилить состав и сделать так, чтобы команда закрепилась в элите и заставила себя уважать.

Клуб рассчитывает на 5-6 новичков.

«Верес должен закрепиться в УПЛ, чтобы нас всегда уважали. Поэтому мы должны качественно усилиться. Мы продолжаем придерживаться идеи привлечения в первую команду нашей молодежи, но эта молодежь должна доказывать свое право играть на таком уровне. На перспективу – это только наша молодежь. Взрослые игроки, которые придут в команду летом – должны уже сегодня и без времени на адаптацию быть готовы помочь первой команде».

«Сейчас мы собираемся усилиться пятью-шестью новичками, – рассказал Габовда.

Команда завершила сезон 2024/25 на 9-м месте.