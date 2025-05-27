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Украина. Первая лига
27 мая 2025, 16:55 | Обновлено 27 мая 2025, 16:56
601
0

Первая лига. Победа Эпицентра, Полтава в УПЛ, Металлист 1925 – третий

Обзор матчей Первой лиги

27 мая 2025, 16:55 | Обновлено 27 мая 2025, 16:56
601
0
Первая лига. Победа Эпицентра, Полтава в УПЛ, Металлист 1925 – третий
СК Полтава

Состоялись заключительные матчи этого сезона в «Чемпионской Группе» Первой лиги, а также были сыграны поединки «Группы выбывания» этого же украинского дивизиона.

По итогам этих встреч и в принципе всего чемпионата в первой четверке расположились «Эпицентр», «Полтава», «Металлист 1925» и «Кудровка».

Стабильность тура

«Эпицентр», который ранее досрочно обеспечил себе победу в Первой лиге и выход в УПЛ, встречался с командой из топ-4 «Кудровкой». Коллектив из Каменец-Подольского решил на мажорной ноте завершить сезон и выиграл поединок со счетом 2:1. На гол Артема Легостаева команда из Хмельницкой области ответила точными ударами от Егора Демченко и Ивана Демиденко.

Таким образом, «Эпицентр» добился восьмой кряду победы в весенней части Первой лиги. А всего, если брать во внимание и 2024 год, команда из Хмельницкой области выиграла в 12 поединках подряд. Таким образом, подопечные Сергея Нагорняка выдали мегасерию из побед и заслуженно вышли в УПЛ.

Джокер тура

В поединке «Агробизнес» – «Металлист 1925» после гола от Максима Войтиховского казалось, что коллектив из Волочиска добьется победного результата. Но харьковская команда была другого мнения. Сработала замена Александра Чижова, который исполняет обязанности главного тренера команды. На 84-й минуте он выпустил на поле нигерийского форварда Кристиана Мба, который стал одним из главных героев встречи. На 90-й минуте африканец забил в ворота оппонентов и тем самым принес ничью 1:1 своей команде.

ФК Металлист 1925

Отметим, что после этой ничьи «Металлист 1925» занял итоговое третье место в Первой лиге Украины.

Кстати говоря, после этого поединка и завершения сезона для «Агробизнеса» стало известно, что клуб из Волочиска расстался с шестью футболистами. По информации пресс-службы, коллектив из Хмельницкой области покинули вратарь Никита Минчев, защитники Роман Белый и Эрнест Романчук, полузащитники Андрей Глоба, Дмитрий Касимов и Иван Станкович.

Десятка тура

В матче «Металлист» – «Полтава» гостям удалось добиться важной для себя победы. На 84-й минуте после навеса с фланга эффектным ударом головой лидер полтавской команды Евгений Стрельцов отправил мяч в ворота харьковского коллектива.

По итогу с 41 очком в активе полтавская команда заняла второе место в Первой лиге и обеспечила себе право участия в УПЛ следующего сезона.

Самые красивые голы тура

В этом туре было много забитых мячей. Но хочется выделить тот факт, что «Буковина» в матче с ФК ЮКСА порадовала своих фанатов сразу двумя красивыми голами. Сначала Олег Кожушко на 36-й минуте классно избавился от опеки нескольких футболистов и красиво отправил мяч в угол, а затем на 42-й минуте Богдан Бойчук в прыжке головой чудесно замкнул подачу с фланга. Таким образом, на протяжении семи минут команда из Черновцов организовала два красивых гол, что позволило ей выиграть матч со счетом 2:0.

Дубль тура

В матче «Виктория» – «Минай» была зафиксирована ничья 2:2. В составе команды из Сум дублем отличился Руслан Паламар, который оба мяча забил с пенальти перед перерывом на 39-й и 45+1-й минутах. Закарпатцы на это ответили голами в исполнении Назария Воробчака и Антона Демченко.

Еще один чемпион тура

«Виктория», кстати, после этой ничьи с «Минаем» с 33 очками выиграла «Группу Выбывание» Первой лиги.

Гол в раздевалку тура

В матче с «Фениксом-Мариуполь» тернопольская «Нива» победила на выезде со счетом 1:0. Победным забитым мячом на 45-й минуте отличился Виталий Михайлив. Таким образом, подопечные Юрия Вирта одержали викторию благодаря голу в раздевалку. С 32 баллами «Нива» финишировала второй в «Группе Выбывание» Первой лиги.

Голевые шоу тура

Самыми голевыми поединками тура оказались встречи между «Викторией» и «Минаем», а также «Диназом» и «Прикарпатьем». В обоих поединках были зафиксированы результаты 2:2.

Лучшие голеадоры

С 13 голами в гонке снайперов Первой лиги победил Даниил Кравчук из «Эпицентра». За ним расположились Ари Моура («Металлист 1925») с 11 забитыми мячами, а также Василий Паламар («Виктория») и Владлен Юрченко («Металлист 1925»), у которых по 9 голов в активе.

Чего ждать?

30 мая в заключительном десятом туре «Группе Выбывание» состоится матч лидеров «Виктория» – «Нива».

А самое интересное будет 29 мая, когда в переходных матчах плей-офф за право играть в УПЛ состоятся матчи «Кудровка» – «Ворскла» и «Левый Берег» – «Металлист 1925».

Представители Первой лиги в лице «Кудровки» и «Металлиста 1925» сыграют с командами УПЛ – «Ворсклы» и «Левого Берега».

Плей-офф за повышение Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Эпицентр 22 16 5 1 39 - 15 53
2 Полтава 24 13 6 5 31 - 19 41
3 Металлист 1925 24 11 7 6 29 - 20 36
4 Кудровка 24 12 5 7 25 - 18 35
5 Агробизнес 22 10 3 9 19 - 26 33
6 Металлист 22 8 7 7 29 - 21 31
7 Буковина 22 8 6 8 20 - 20 30
8 ЮКСА 24 9 6 9 33 - 35 27
Полная таблица
Плей-офф за понижение Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Виктория 23 8 9 6 29 - 17 33
2 Нива Тернополь 23 8 8 7 28 - 24 32
3 Прикарпатье 23 7 8 8 28 - 27 29
4 Феникс-Мариуполь 23 8 4 11 26 - 32 28
5 Металлург Зп 23 6 8 9 23 - 31 26
6 Минай 22 6 6 10 21 - 30 24
7 Подолье 23 5 8 10 22 - 28 23
8 Диназ 23 3 7 13 19 - 46 16
9 Кремень 23 3 5 15 14 - 42 14
Полная таблица

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обзор тура Первой лиги статьи эксклюзив
Дмитрий Котков
Дмитрий Котков Sport.ua
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