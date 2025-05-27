11-й сеяный Медведев не подал на матч после камбека и вылетел с РГ-2025
Хорошие новости из мужской сетки: Кэмерон Норри в пяти сетах выбил россиянина в первом круге
11-й сеяный Даниил Медведев из россии, который выступает в «нейтральном» статусе, к счастью, покинул Открытый чемпионат Франции 2025 в первом же матче.
В 1/64 финала Медведев в пяти сетах проиграл представителю Великобритании Кэмерону Норри (АТР 81) за 3 часа и 52 минуты.
Ролан Гаррос 2025. 1/64 финала
Даниил Медведев [11] – Кэмерон Норри (Великобритания) – 5:7, 3:6, 6:4, 6:1, 5:7
После выигранных двух сетов Кэмерон отдал две партии и позволил Медведеву повести 5:3 в решающем сете. Однак Даниил не подал на матч, а Кэмерон взял четыре гейма подряд и закрыл за собой поединок.
До этой встречи Норри проиграл четыре матча Медведеву с общим счетом 0:8 по сетам.
Следующим соперником Норри будет лак-лузер Федерико Гомес (АТР 144) из Аргентины.
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