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  4. 11-й сеяный Медведев не подал на матч после камбека и вылетел с РГ-2025
Ролан Гаррос
27 мая 2025, 16:33 | Обновлено 27 мая 2025, 18:09
1807
10

11-й сеяный Медведев не подал на матч после камбека и вылетел с РГ-2025

Хорошие новости из мужской сетки: Кэмерон Норри в пяти сетах выбил россиянина в первом круге

27 мая 2025, 16:33 | Обновлено 27 мая 2025, 18:09
1807
10
11-й сеяный Медведев не подал на матч после камбека и вылетел с РГ-2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Кэмерон Норри

11-й сеяный Даниил Медведев из россии, который выступает в «нейтральном» статусе, к счастью, покинул Открытый чемпионат Франции 2025 в первом же матче.

В 1/64 финала Медведев в пяти сетах проиграл представителю Великобритании Кэмерону Норри (АТР 81) за 3 часа и 52 минуты.

Ролан Гаррос 2025. 1/64 финала

Даниил Медведев [11] – Кэмерон Норри (Великобритания) – 5:7, 3:6, 6:4, 6:1, 5:7

После выигранных двух сетов Кэмерон отдал две партии и позволил Медведеву повести 5:3 в решающем сете. Однак Даниил не подал на матч, а Кэмерон взял четыре гейма подряд и закрыл за собой поединок.

До этой встречи Норри проиграл четыре матча Медведеву с общим счетом 0:8 по сетам.

Следующим соперником Норри будет лак-лузер Федерико Гомес (АТР 144) из Аргентины.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 10
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Андрій Заліщук
Шторм Шедов переграв п'яного Орешніка
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+3
Игорь Плахтий
яка чудова новина!
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+2
adidas777
шикарний початок для паршників!так тримати!
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+2
SosokDayany
Хто дивився матч , бидлан проявляв свою "русскую душонку" ? Крив матом всих і вся ?
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
Falko
Мєдвєд цього року шо Швьонтек, просто ніякий. Але ще більш ніякий. Навіть Рубльов дивується.
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+1
Falko
Мєдвєд цього року шо Швьонтек, просто ніякий. Але ще більш ніякий. Навіть Рубльов дивується.
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Falko
Мєдвєд цього року шо Швьонтек, просто ніякий. Але ще більш ніякий. Навіть Рубльов дивується.
Ответить
0
Barabashovo
Молодец, Норри! Не преуменьшая твоих заслуг, но и заклинания харьковчан против косолаптя тоже сыграли роль!
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-1
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