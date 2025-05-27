Сын легенды закончил играть за Динамо U-19. Что дальше для хавбека
Саленко может оказаться в первой команде или пойти в аренду
Полузащитник Роман Саленко, сын известного в прошлом игрока киевлян Олега Саленко, рассказал о том, что закончил выступления за юношескую команду U-19.
«Для меня путь в U-19 закончился, но не закончилась дальнейшая футбольная карьера. Я буду продолжать работать, чтобы воплощать свои мечты в жизнь и дарить болельщикам много эмоций», – сказал Саленко.
Саленко в сезоне 2024/25 провел за первую команду Динамо 2 матча, а также стал чемпионом в составе U-19 (26 матчей, 5 голов).
Игрок действует на позиции центрального полузащитника.
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