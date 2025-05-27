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Украина. Премьер лига
27 мая 2025, 15:11 | Обновлено 27 мая 2025, 15:15
284
0

Сын легенды закончил играть за Динамо U-19. Что дальше для хавбека

Саленко может оказаться в первой команде или пойти в аренду

27 мая 2025, 15:11 | Обновлено 27 мая 2025, 15:15
284
0
Сын легенды закончил играть за Динамо U-19. Что дальше для хавбека
ФК Динамо Киев. Роман Саленко

Полузащитник Роман Саленко, сын известного в прошлом игрока киевлян Олега Саленко, рассказал о том, что закончил выступления за юношескую команду U-19.

«Для меня путь в U-19 закончился, но не закончилась дальнейшая футбольная карьера. Я буду продолжать работать, чтобы воплощать свои мечты в жизнь и дарить болельщикам много эмоций», – сказал Саленко.

Саленко в сезоне 2024/25 провел за первую команду Динамо 2 матча, а также стал чемпионом в составе U-19 (26 матчей, 5 голов).

Игрок действует на позиции центрального полузащитника.

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Роман Саленко Динамо Киев Динамо Киев U-19 Олег Саленко Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: Динамомания
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