Сын легенды закончил играть за Динамо U-19. Что дальше для хавбека

Полузащитник Роман Саленко, сын известного в прошлом игрока киевлян Олега Саленко, рассказал о том, что закончил выступления за юношескую команду U-19.

«Для меня путь в U-19 закончился, но не закончилась дальнейшая футбольная карьера. Я буду продолжать работать, чтобы воплощать свои мечты в жизнь и дарить болельщикам много эмоций», – сказал Саленко.

Саленко в сезоне 2024/25 провел за первую команду Динамо 2 матча, а также стал чемпионом в составе U-19 (26 матчей, 5 голов).

Игрок действует на позиции центрального полузащитника.