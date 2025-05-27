Скандал в Португалии. Бенфика отказалась дать стадион для матча сборной

Бенфика может получить запрет на проведение матчей на свое стадионе Эстадио да Луш на три месяца, если клуб не разрешит провести на арене матч сборной Португалии.

Ранее Бенфика объявила, что из-за некачественного судейства в финале Кубка страны (поражение Спортингу) клуб не может предоставить сборной свой стадион для матчей.

При этом регламент указывает, что клубы не имеют право отказывать сборной в проведении матчей без серьезной причины.

Причину Бенфики Федерация футбола Португалии серьезной не считает.

Команда Анатолия Трубина провела неудачный сезон, проиграв Спортингу и Кубок, и чемпионат.