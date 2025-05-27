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Португалия
27 мая 2025, 14:25 | Обновлено 27 мая 2025, 15:15
997
1

Скандал в Португалии. Бенфика отказалась дать стадион для матча сборной

Неожиданный момент в клубе Анатолия Трубина

27 мая 2025, 14:25 | Обновлено 27 мая 2025, 15:15
997
1
Скандал в Португалии. Бенфика отказалась дать стадион для матча сборной
Getty Images/Global Images Ukraine

Бенфика может получить запрет на проведение матчей на свое стадионе Эстадио да Луш на три месяца, если клуб не разрешит провести на арене матч сборной Португалии.

Ранее Бенфика объявила, что из-за некачественного судейства в финале Кубка страны (поражение Спортингу) клуб не может предоставить сборной свой стадион для матчей.

При этом регламент указывает, что клубы не имеют право отказывать сборной в проведении матчей без серьезной причины.

Причину Бенфики Федерация футбола Португалии серьезной не считает.

Команда Анатолия Трубина провела неудачный сезон, проиграв Спортингу и Кубок, и чемпионат.

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сборная Португалии по футболу Анатолий Трубин Бенфика чемпионат Португалии по футболу
Иван Зинченко Источник: Record.pt
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Saar
А до чого тут "не якісне суддівство" до відмови надати стадіон збірній!?? Де тут зв'язок!? Бенфіка, явно, перемудрила.
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